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نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في استرداد عينة من الكويكب بينو

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 24، 2023
نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في استرداد عينة من الكويكب بينو

وصلت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا، والتي بدأت في عام 2016، إلى معلمها النهائي عندما هبطت كبسولة صغيرة تحتوي على عينة من الكويكب بينو في صحراء يوتا. وتضمنت هذه المهمة الدوران حول الكويكب وجمع المواد لإعادتها إلى الأرض، وهو إنجاز لم يتم إنجازه من قبل.

استخدمت المركبة الفضائية مناورة مقلاع حول الأرض لدفع نفسها نحو بينو. وجمعت أكثر من 60 جرامًا من المواد من الكويكب، وهو ما يتجاوز توقعات ناسا. تم تخزين العينة بأمان داخل الكبسولة، والتي استعادها الآن فريق وسيتم نقلها إلى المختبر النظيف المحمول التابع لناسا لتحليلها.

بالإضافة إلى العينة، حدد الفريق أيضًا عينات بيئية مثيرة للاهتمام في المنطقة المحيطة بالكبسولة لمزيد من الدراسة. قبل الاقتراب، خضعت الكبسولة لفحوصات السلامة للتأكد من أنها لا تشكل أي خطر على فريق الإنعاش.

هبطت كبسولة OSIRIS-REx في صحراء يوتا قبل الموعد المتوقع بقليل. وتم نشر مظلتها بنجاح، مما سمح لها بالنزول ببطء مع عينات الكويكب. للمضي قدمًا، ستواصل المركبة الفضائية مهمتها باسم OSIRIS-APEX والالتقاء بالكويكب أبوفيس. سيوفر هذا اللقاء معلومات قيمة حول مدار الكويكب ومعدل دورانه وسطحه.

يمثل الاسترداد الناجح لعينة بينو علامة فارقة مهمة لناسا، حيث ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها إرجاع مخبأ أصلي لعينات الكويكب إلى الأرض. وسيوفر تحليل هذه العينات للعلماء رؤى قيمة حول تكوين الكويكبات وتكوينها.

المصدر: ناسا (المقالة المصدر لم تعد متوفرة)

By غابرييل بوتا

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