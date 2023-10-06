صاروخ فيجا يطلق 12 قمرًا صناعيًا إلى المدار الليلة

من المقرر إطلاق صاروخ Vega الذي تديره شركة Arianespace الليلة، في أول مهمة له هذا العام. تم تصميم الصاروخ الذي يبلغ طوله 100 قدم لحمل حمولات صغيرة نسبيًا، وقادر على نقل ما يصل إلى 3,300 رطل إلى مدار دائري على ارتفاع 435 ميلًا فوق الأرض. ستكون مهمة الليلة، المسماة VV23، هي الأولى لمتغير Vega القياسي منذ نوفمبر 2021.

تشمل الحمولات الرئيسية لهذه المهمة THEOS-2، وهو قمر صناعي لتصوير الأرض تم تطويره لصالح حكومة تايلاند، وFormoSat-7R/Triton، الذي طورته وكالة الفضاء التايوانية. تم تجهيز FormoSat-7R/Triton بنظام GNSS-R، وهو نظام يجمع الإشارات المنعكسة عن سطح البحر لحساب مجال الرياح فوق المحيطات. وستتم مشاركة هذه البيانات مع مجتمع الأرصاد الجوية العالمي لتحسين التنبؤ بالأعاصير.

بالإضافة إلى الحمولتين الرئيسيتين، سيحمل صاروخ Vega أيضًا 10 حمولات أخرى لستة عملاء مختلفين. في المجمل، يبلغ وزن الأقمار الصناعية الـ 12 التي سيتم إطلاقها الليلة 2,738 رطلاً. من المقرر أن يتم الإطلاق من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو، غيانا الفرنسية، ويمكن مشاهدته مباشرة على موقع Space.com أو عبر موقع Arianespace الإلكتروني.

مصادر:

- أريان سبيس

– موقع الفضاء.كوم