أبولو الببغاء الرمادي الأفريقي: نهج علمي للتدريب

أبولو، ببغاء أفريقي رمادي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، استحوذ على قلوب الكثيرين بقدراته التعليمية الرائعة وصوته الساحر. يعيش أبولو في سانت بطرسبرغ، فلوريدا مع البشر الذين يدرسون في المنزل، دالتون ماسون وفيكتوريا لاسي، ويتم مشاركة التقدم الذي أحرزه أبولو بشكل متكرر من خلال مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعرض معرفته بالألوان والأشكال والمواد والمزيد.

يكرس ماسون ولاسي جهودهما لتعليم أبولو ويعتبرانه شغفًا جادًا وعلميًا. إنهم يتبعون برنامج التدريب "النموذج / المنافس"، الذي طوره في الأصل عالم الأخلاق الألماني ديتمار تود وشاعته الدكتورة إيرين بيبربيرج من خلال عملها مع الببغاء الأفريقي الرمادي، أليكس. في بعض الأحيان، يستخدمون أيضًا التكييف الفعال، وهو نهج شائع في تدريب الحيوانات الأليفة، والذي يتضمن تقديم نتيجة إيجابية استجابة للسلوك المرغوب.

غالبًا ما تتضمن جلسات تدريب أبولو مكافأة فستق عندما يكمل المهمة بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، يتفاعل ماسون ولاسي معه كما لو كان أحد أفراد أسرتهما، ويعاملانه كما لو كان طفلهما. يهدف هذا النهج إلى استكشاف كيفية مقارنة أبولو معرفيًا بأطفال البشر.

وكما يوضح ماسون، فإن الببغاوات الأفريقية الرمادية غير معروفة نسبيًا من حيث قدراتها. ومع ذلك، فإن حجمها ونظامها الغذائي وبنيتها الاجتماعية المعقدة تشير إلى أنها من المحتمل أن تكون مخلوقات ذكية للغاية. ويأمل ماسون ولاسي أنه من خلال مشاركة التقدم الذي أحرزته أبولو عبر الإنترنت، يمكنهم إلهام الآخرين للتعرف على الإمكانات الرائعة للببغاوات والمشاركة بنشاط في تبادل الأفكار حول الذكاء الحيواني.

تستمر رحلة أبولو في الظهور على قناته على YouTube وInstagram، حيث يمكن للمشاهدين مشاهدة قدراته التعليمية الاستثنائية وتفاعلاته المبهجة مع البشر.

مصادر:

– مقال فوكس نيوز: [العنوان غير محدد]

– SimplyPsychology.org: التكييف الفعال