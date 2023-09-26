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ثلاثة رجال يعودون إلى الأرض بعد مهمة فضائية استمرت لمدة عام

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 26، 2023
ثلاثة رجال يعودون إلى الأرض بعد مهمة فضائية استمرت لمدة عام

من المقرر أن يعود ثلاثة رجال، رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، إلى الأرض يوم الأربعاء بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء. وكان الثلاثي على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) وسيغادرون على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز. ومن المقرر أن تغادر المركبة الفضائية محطة الفضاء الدولية الساعة 3:54 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتهبط على سهوب كازاخستان الساعة 7:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ستوفر ناسا تغطية حية للأحداث، بدءًا من الساعة 12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكن للمشاهدين مشاهدة البوابات بين سويوز ومحطة الفضاء الدولية وهي تُغلق في الساعة 12:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم استئناف البث المباشر في الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لإلغاء الإرساء وفي الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة قبل احتراق مركبة سويوز في مدارها، والذي من المتوقع أن يحدث في الساعة 6:24 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيقوم الطاقم بعد ذلك بالنزول والهبوط على الأرض.

لقد كانت رحلة روبيو، وبروكوبييف، وبتيلين رحلة غير مسبوقة. كانت المركبة الفضائية سويوز، التي كانت تخطط في الأصل لقضاء فترة قياسية مدتها ستة أشهر في المدار، قد تعرضت لتسرب في 15 ديسمبر 2022، مما أدى إلى فقدان كل سائل التبريد. ونتيجة لذلك، كان عليهم الانتظار حتى يتم إعداد وإطلاق مركبة سويوز أخرى. وبعد وصول المركبة البديلة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 فبراير، كان لا يزال يتعين عليهم انتظار طاقم الإغاثة الخاص بهم، الذي انطلق في 15 سبتمبر.

وقد استمرت إقامتهم الممتدة في الفضاء حتى الآن 371 يومًا، مما يجعلها أطول رحلة فضائية مستمرة لرائد فضاء أمريكي. وتجاوز روبيو، وهو مسافر إلى الفضاء لأول مرة، الرقم القياسي الأمريكي السابق البالغ 355 يوما والذي سجله مارك فاندي هاي من ناسا. الرقم القياسي الإجمالي لمدة الرحلة الواحدة يحمله رائد الفضاء فاليري بولياكوف، الذي أمضى أكثر من 437 يومًا في محطة مير الفضائية السوفيتية الروسية من يناير 1994 إلى مارس 1995.

المصدر: ناسا، روسكوزموس

By غابرييل بوتا

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