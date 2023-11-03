مقال جديد: توحيد القوات: لقطات نادرة لدلافين ميجابود تتعاون في صيد الأسماك الطائرة

ظهرت لقطات نادرة تعرض العرض الاستثنائي للتعاون بين الدلافين الدوارة في المحيط الهادئ قبالة ساحل كوستاريكا. في مشهد ساحر تم التقاطه كجزء من مسلسل "Spy in the Ocean, a Nature Miniseries" على شبكة PBS، شوهدت آلاف الدلافين الدوارة وهي تشكل واحدة من أكبر الميغابود التي تم تصويرها على الإطلاق. يقدم هذا الحدث المذهل، الذي انطلق في أعماق تحت الماء، لمحة غير مسبوقة عن السلوكيات الرائعة لهذه المخلوقات البحرية الآسرة.

قام الفريق الذي يقف وراء فيلم "Spy in the Ocean" بتطبيق كاميرات تجسس حديثة متنكرة في هيئة حيوانات متحركة للتسلل بسلاسة إلى عالم مجموعات الدلافين البرية. ومن بين مجموعة من الدلافين الدوارة المشهورة بمناوراتها الجوية البهلوانية، تم نشر "دلفين جاسوس"، مما يوفر نقطة مراقبة حميمة لاستراتيجيات الصيد الخاصة بهم.

أعرب ماثيو جوردون، منتج الحياة البرية في العرض، عن التحدي الهائل المتمثل في التقاط ظاهرة الميجابود. "كان من الصعب للغاية العثور على الدلافين الدوارة، لذلك أمضينا أيامًا عديدة في البحر حيث سافرنا مئات الكيلومترات طوال مدة التصوير ولم نتمكن حتى من العثور عليها. وأوضح جوردون: "لكن عندما عثرنا عليهم، حدث السحر".

بمجرد تحديد الفريق للميجابود، قدموا الدلفين الجاسوس واستخدموا طائرة بدون طيار للطيور المتحركة لمراقبة الدلافين من الأعلى. وكشفت اللقطات عن نظام الاتصال المعقد للدلافين من خلال مجموعة من النقرات والصفارات. ومن المثير للدهشة أنهم استدعوا دلافين أخرى من مناطق بعيدة في المحيط عن طريق الإشارة إلى وجودها بقفزاتهم الجوية الشهيرة.

أبرز جوردون أن الجراب ينتشر على مساحة واسعة تبلغ حوالي 108,000 قدم مربع على السطح، لكن هذا كان مجرد جزء صغير من المجموعة بأكملها. وتحت الماء، امتدت الكبسولة بقدر ما يمكن أن تراه العين، وتضم عدة آلاف من الدلافين في ذروتها.

سمح النهج الرائد الذي استخدمه فيلم "التجسس في المحيط" بالتقاط السلوك الأصيل دون الإخلال بالإيقاع الطبيعي للحيوانات. ومن خلال استخدام الروبوتات المشابهة، تحايل الفريق على الحاجة إلى كاميرات واضحة ربما تكون قد أزعجت أو صرفت انتباه الدلافين بعيدًا عن أنشطة الصيد.

لا توفر أحدث اللقطات تجربة بصرية جذابة فحسب، بل تعمق أيضًا فهمنا للديناميكيات الاجتماعية المعقدة للغاية والجهود المنسقة للدلافين الدوارة عند ملاحقة أسراب وفيرة من الأسماك الطائرة. تذكرنا هذه الأفكار المكتشفة حديثًا بالذكاء الرائع والقدرة على التكيف لهذه المخلوقات الرائعة التي تعيش في أعماق محيطاتنا.

أسئلة وأجوبة

س: كيف قام الفريق بالتقاط لقطات للدلافين ميجابود؟

استخدم الفريق كاميرات تجسس متنكرة في هيئة حيوانات متحركة للتسلل إلى مجموعات الدلافين البرية. قاموا بنشر "دلفين جاسوس" بين الدلافين الدوارة واستخدموا طائرة بدون طيار متحركة لمراقبة الدلافين من السماء.

س: لماذا كان من الصعب العثور على الدلافين الدوارة؟

من المعروف أن الدلافين الدوارة بعيدة المنال، مما يجعل من الصعب تحديد مكانها. قضى الفريق عدة أيام في البحر، وسافر لمسافات طويلة، قبل أن يصل أخيرًا إلى الكبسولة.

س: كيف كانت الدلافين تتواصل مع بعضها البعض؟

تتواصل الدلافين من خلال مجموعة من النقرات والصفارات. ويستخدمون هذه الإشارات لجمع الدلافين الأخرى من أجزاء مختلفة من المحيط، وإغراءهم بقفزاتهم المثيرة للإعجاب.

س: كم عدد الدلافين الموجودة في الميجابود؟

في ذروته، كان الميجابود يتكون من عدة آلاف من الدلافين. غطت الجراب مساحة واسعة سواء على السطح أو تحت الماء، وتمتد إلى أقصى حد يمكن أن تراه العين.