فيديو جديد يكشف عن ثوران بركان إيتا كاريناي منذ قرنين من الزمان

باستخدام بيانات من مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا ومركبة الفضاء XMM-Newton التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، أنشأ علماء الفلك مقطع فيديو آسرًا بفاصل زمني يعرض ثورانًا نجميًا حدث منذ حوالي 180 عامًا. ويقدم الفيديو، الذي يجمع ملاحظات من عام 1999 إلى عام 2020، لمحة عن تاريخ الحدث الانفجاري المعروف باسم إيتا كاريناي.

إيتا كاريناي هو نظام نجمي معروف يضم نجمين ضخمين. ويقدر العلماء أن أحد النجمين أكبر بنحو 90 مرة من كتلة الشمس، في حين أن الآخر أكبر منها بحوالي 30 مرة. نشأ الانفجار الرائع، الذي أطلق عليه اسم "الثوران العظيم"، من إيتا كارينا ويعتقد أنه نتيجة اندماج نجمين ينتميان إلى نظام نجمي ثلاثي.

وشوهدت آثار هذا الاصطدام الكوني على الأرض خلال منتصف القرن التاسع عشر، ويوضح الفيديو الجديد كيف استمر الانفجار في التوسع بسرعات مذهلة تصل إلى 19 مليون ميل في الساعة. شكلت المادة المقذوفة من الانفجار، والتي تعادل كتلة الشمس 4.5 إلى 10 مرة، سديم القزم، وهو زوج مثير للإعجاب من سحب الغاز الكروية المحيطة بالنجمين الضخمين.

يظهر في الفيديو سديم Homunculus Nebula على شكل سحابة زرقاء لامعة تنبعث منها أشعة سينية عالية الطاقة، والتي يتم توليدها بواسطة النجمين الهائلين الواقعين بالقرب من بعضهما البعض. تحيط بالسديم حلقة برتقالية نابضة بالحياة من انبعاثات الأشعة السينية التي يبدو أنها تنمو وتتوسع مع مرور الوقت. ومن الجدير بالذكر أن الفيديو والصورة المجمعة التي التقطتها ملاحظات تشاندرا تكشف تفاصيل غير معروفة سابقًا حول تاريخ إيتا كاريناي الحافل بالأحداث، بما في ذلك التوسع السريع للحلقة ووجود قذيفة خافتة من الأشعة السينية خارجها.

قرر علماء الفلك أن غلاف الأشعة السينية الخافت هذا، الموضح في الملاحظات، يشترك في الشكل والاتجاه نفسه مع سديم Homunculus Nebula. وهذا يشير إلى أصل مشترك لكلا الهيكلين. من خلال دراسة حركة كتل الغاز، استنتج الباحثون أن المواد النجمية قد طُردت من إيتا كاريناي بين عامي 1200 و1800، قبل الانفجار العظيم المرصود في عام 1843. ومع انتشار موجة الانفجار عبر الفضاء، واجهت مواد بين النجوم، مما أدى إلى تسخينها وتسخينها. مما أدى إلى ظهور حلقة الأشعة السينية الساطعة. ومع ذلك، فقد تجاوزت موجة الانفجار الآن الحلقة، مما أدى إلى تلاشي سطوع الأشعة السينية الصادرة عن إيتا كاريناي.

وسلطت هذه النتائج، التي نُشرت في دراسة أجريت عام 2022 في مجلة الفيزياء الفلكية، الضوء على توسع إيتا كاريناي وقدمت نظرة ثاقبة لماضيه. يؤكد مايكل كوركوران من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ميريلاند، والذي قاد الدراسة، على أهمية قذيفة الأشعة السينية الخافتة، مشيرًا إلى أنها تكشف عن جزء لا يتجزأ من تاريخ إيتا كاريناي الذي كان سيظل مجهولًا لولا ذلك.

مصادر:

- مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا

- المركبة الفضائية XMM-Newton التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية