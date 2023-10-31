السير في الفضاء للسيدات فقط يثير الإثارة ويحدد التوقعات المستقبلية

يستعد رائدا فضاء من وكالة ناسا لحدث غير عادي سيجذب انتباه العالم: المهمة الرابعة للسير في الفضاء للسيدات. من المقرر أن يقوم لورال أوهارا وياسمين مقبلي بمغامرة خارج محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء الساعة 8:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تستمر المهمة حوالي سبع ساعات، سيقومون خلالها بمهام الصيانة الحاسمة.

ستتاح للجمهور المتحمس فرصة مشاهدة هذا الحدث التاريخي على الهواء مباشرة، وذلك بفضل تغطية وكالة ناسا بدءًا من الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويمكن مشاهدة سير رواد الفضاء في الفضاء على موقع Space.com، أو مباشرة عبر وكالة ناسا، أو عبر القنوات الرسمية للوكالة.

تتمثل الأهداف الرئيسية لأوهارا ومقبلي من هذا السير في الفضاء في استبدال مجموعة المحامل الموجودة على المفصل الدوار الشمسي ألفا لميناء المحطة وإزالة صندوق الإلكترونيات المعروف باسم مجموعة الترددات الراديوية، والذي يشكل جزءًا من نظام هوائي الاتصالات. وتساهم هذه المهام الحيوية في حسن عمل محطة الفضاء الدولية وقدرة مصفوفاتها الشمسية على تتبع الشمس.

لم تكن محاولتهم هي المحاولة الأولى المقررة للسير في الفضاء؛ كان من المقرر إجراؤها في البداية في 20 أكتوبر. ومع ذلك، تم تأجيل المهمة بسبب تسرب المبرد الذي تم اكتشافه في المبرد الاحتياطي لوحدة ناوكا الروسية. نجح رواد الفضاء الروس في إجراء عملية سير في الفضاء يوم 25 أكتوبر للتحقيق في مصدر التسرب والقيام بمهام أساسية أخرى.

منذ أول مهمة سير في الفضاء للنساء فقط في عام 2019 قامت بها رائدتا الفضاء ناسا كريستينا كوتش وجيسيكا مير، كانت هناك ثلاث عمليات سير أخرى، قام بها هذا الثنائي الرائع. ومع ذلك، سارعت ناسا إلى التأكيد على أن أوهارا ومغبيلي لن يكونا الأخيرين. إن التزام الوكالة بتعزيز التنوع والشمول في استكشاف الفضاء يضمن استمرار النساء في تحقيق خطوات واسعة والتفوق في هذا المجال.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يمكنني مشاهدة عملية السير في الفضاء المخصصة للنساء على الهواء مباشرة؟

ج: سيتم بث عملية السير في الفضاء مباشرة على موقع Space.com، أو مباشرة عبر وكالة ناسا، أو عبر القنوات الرسمية للوكالة.

س: ما المهام التي سيقوم بها رواد الفضاء أثناء السير في الفضاء؟

ج: سوف يقوم لورال أوهارا وجاسمين مقبلي باستبدال مجموعة محمل متحرك وإزالة صندوق إلكترونيات يسمى مجموعة الترددات الراديوية.

س: لماذا تأخر السير في الفضاء؟

ج: تم تأجيل السير في الفضاء بسبب تسرب سائل التبريد الذي تم اكتشافه في المبرد الاحتياطي لوحدة Nauka الروسية. أجرى رواد الفضاء عملية سير في الفضاء للتحقيق في مصدر التسرب وأداء واجبات ضرورية أخرى.

س: هل سيكون هناك المزيد من عمليات السير في الفضاء للنساء في المستقبل؟

ج: نعم، وكالة ناسا ملتزمة بتعزيز التنوع والشمولية في استكشاف الفضاء، مما يضمن استمرار عمليات السير في الفضاء للنساء فقط.