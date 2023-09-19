تشكيل الماس الوردي: رؤى من منجم أرجيل

بحثت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كيرتن وشركة التعدين ريو تينتو وزملاؤهم الدوليون في تكوين الماس الوردي وارتباطه بتفكك القارة العظمى. وركزت الدراسة على منجم Argyle الشهير للألماس في غرب أستراليا، والذي أنتج أكثر من 90% من الماس الوردي في العالم. ومن خلال تحليل المواد من المنجم، توصل الباحثون إلى أن الانفجار البركاني الذي جلب الماس إلى السطح حدث منذ حوالي 1.3 مليار سنة، بالتزامن مع تفكك قارة نونا العملاقة.

يبدأ تكوين الألماس الوردي في أعماق القشرة الأرضية، حيث يتبلور الكربون إلى ألماس عديم اللون تحت ضغط هائل. وتسبب اصطدام الكتل القارية، كما رأينا في منطقة كيمبرلي وشمال أستراليا، في حدوث تشوه في بلورات الماس، مما أدى إلى تلوينها باللون الوردي. واكتشف الباحثون أيضًا أن الماس يحتاج إلى الصعود بسرعة إلى السطح من خلال ثوران بركاني للاحتفاظ بشكله الماسي.

وبينما تسلط الدراسة الضوء على تكوين الماس الوردي وارتباطه بأحداث تفكك القارة العملاقة، فإن العثور على رواسب مماثلة من الماس لا يزال يمثل تحديًا. يمكن أن تصبح الطبقات التي تربط الكتل القارية مغطاة بالرواسب على مدى ملايين أو مليارات السنين، مما يؤدي إلى إخفاء الرواسب المحتملة التي تحتوي على الماس. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون الأنابيب الحاملة للألماس ضيقة، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، توفر الدراسة رؤى قيمة للمنقبين وصناعة الماس في تحديد المواقع المحتملة للماس الوردي. إن فهم العمليات الجيولوجية وراء تكوين هذه الأحجار الكريمة النادرة قد يساعد في تضييق نطاق المناطق المحتملة للاستكشاف والتعدين. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل عملية العثور على الماس الوردي معقدة وتتطلب جهود بحث واستكشاف مكثفة.

مصادر:

- المصدر الرئيسي: Nature Communications: "توقيت التحول الميتوسوماتيزمي في الوشاح في تكوين رواسب الماس Argyle، غرب أستراليا"

- مصدر إضافي: ABC News Australia: "ألماس Argyle: الأحجار الكريمة الوردية الشهيرة في منجم Outback والتي ولدت من تفكك القارة العملاقة القديمة"