تشير دراسة جديدة إلى أن سحب الغبار لعبت دورًا رئيسيًا في انقراض الديناصورات

لعقود من الزمن، كانت النظرية السائدة بين العلماء هي أن اصطدام كويكب ضخم كان السبب الرئيسي لزوال الديناصورات. ومع ذلك، فإن دراسة رائدة نشرت مؤخرا في المجلة العلمية المرموقة Nature Geoscience تتحدى هذا الاعتقاد وتقترح تفسيرا بديلا.

وفقًا للبحث الذي أجراه علماء بلجيكيون، في حين أن تأثير الكويكب لعب بالتأكيد دورًا مهمًا في الانقراض شبه الكامل للديناصورات، إلا أنه ربما لم يكن الجاني الوحيد. وتشير الدراسة إلى أن مليارات الأطنان من الغبار التي اندفعت في الهواء عند الاصطدام كان لها تأثير عميق ومهمل على مصير هذه المخلوقات القديمة.

عندما اصطدم الكويكب الضخم، الذي يقدر قطره بما بين 10 و15 كيلومترا، بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك قبل حوالي 66 مليون سنة، أطلق العنان للفوضى على نطاق عالمي. وتلا ذلك حرائق الغابات والزلازل وموجات التسونامي الضخمة، مما أدى إلى تدمير النظم البيئية في العالم.

ويقترح الباحثون البلجيكيون أن تأثير الكويكب أدى أيضًا إلى "شتاء عالمي". خلقت الكمية الهائلة من غبار السيليكات والكبريت المنبعثة في الغلاف الجوي سحبًا داكنة حجبت ضوء الشمس، مما أدى إلى انخفاض كبير في درجة حرارة السطح العالمية. وتشير التقديرات إلى أن درجة الحرارة انخفضت إلى 15 درجة مئوية بسبب هذه الظاهرة.

ومع محدودية وصول ضوء الشمس إلى سطح الأرض، كافحت النباتات من أجل البقاء. واجهت الحيوانات العاشبة، التي تعتمد على هذه النباتات في قوتها، نقصًا في الغذاء واستسلمت في النهاية للجوع. أدى الاختفاء اللاحق للحيوانات العاشبة إلى ترك الديناصورات آكلة اللحوم دون مصدر فريسة، مما تسبب في انهيار كارثي للسلسلة الغذائية بأكملها.

تشير هذه الدراسة الرائدة إلى أن سحب الغبار الناتجة عن اصطدام الكويكب كانت أكثر أهمية بكثير مما كان يعتقد سابقًا. ما يقرب من 2,000 جيجا طن من الغبار، أي ما يعادل أكثر من 11 مرة وزن جبل ايفرست، اختنق الغلاف الجوي، مما أدى إلى القضاء على سكان الديناصورات على مدار عدة سنوات.

ترسم نتائج هذا البحث صورة مؤلمة لزوال الديناصورات، وتكشف عن انقراض بطيء ومؤلم بدلا من وقوع كارثة فورية. فهو يتحدى تصوراتنا المسبقة، مما يجبرنا على إعادة تقييم شبكة العوامل المعقدة التي ساهمت في نهاية عصر الديناصورات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما سبب انقراض الديناصورات؟

ج: في حين لعب تأثير الكويكب الهائل دورًا مهمًا، تشير دراسة حديثة إلى أن سحب الغبار الناتجة عن الاصطدام ساهمت أيضًا في انقراضها.

س: كيف أثرت السحب الترابية على الديناصورات؟

ج: حجبت سحب الغبار ضوء الشمس، مما تسبب في انخفاض عالمي في درجة حرارة السطح. وهذا بدوره أدى إلى نقص الغذاء للحيوانات العاشبة، مما أدى في النهاية إلى انهيار السلسلة الغذائية بأكملها.

س: كم استغرقت عملية الانقراض؟

ج: تشير الدراسة الجديدة إلى أن انقراض الديناصورات كان عملية تدريجية حدثت على مدى عدة سنوات.