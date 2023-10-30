رؤى جديدة في كيلونوفا: انفجار الأحداث الكونية

توصل العلماء في جامعة وارويك، بالتعاون مع وكالة ناسا ومؤسسات بحثية أخرى، إلى اكتشاف رائد باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ولأول مرة، تمكنوا من تحليل الكيلونوفا، وتسليط الضوء على الطبيعة الغامضة لهذه الأحداث الكونية المتفجرة.

على الرغم من أن الكيلونوفا ليست عنيفة مثل المستعرات الأعظم، إلا أنها لا تزال ظواهر رائعة. وتحدث عندما يلتف نجمان نيوترونيان تجاه بعضهما البعض ويصطدمان، مما يتسبب في انفجار قوي. هذه الأحداث نادرة وسريعة نسبيًا، مما يجعل دراستها صعبة. ومع ذلك، بمساعدة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تمكن علماء الفلك من التقاط وتحليل الكيلونوفا المعروفة باسم GRB 230307A.

ومن خلال مراقبة آثار الانفجار، اكتسب العلماء رؤى جديدة حول العناصر الثقيلة التي تنتج خلال الكيلونوفا. اقترحت النظريات السابقة أن هذه الأحداث يمكن أن تؤدي إلى ظهور عناصر ثقيلة أخرى غير تلك التي تنشأ في المستعرات الأعظم. والآن، أكد علماء الفلك هذه الفرضية من خلال الكشف عن وجود التيلوريوم، وهو عنصر ثقيل.

علاوة على ذلك، فقد تتبع الباحثون أيضًا أصل النجمين النيوترونيين المشاركين في الكيلونوفا. ووجدوا أن هذه النجوم تنتمي إلى مجرة ​​حلزونية تقع على بعد حوالي 120,000 ألف سنة ضوئية من موقع الانفجار الأخير. ومن المثير للاهتمام أن الأمر استغرق عدة مئات الملايين من السنين حتى تتجه هذه النجوم النيوترونية نحو بعضها البعض وتتصادم، في حين أن حدث الكيلونوفا الفعلي استمر بضع ثوانٍ فقط.

تفتح هذه النتائج الرائدة آفاقًا جديدة لفهم تكوين العناصر الثقيلة والعمليات التي تحدث أثناء الاصطدامات الكونية. ولا يزال علماء الفلك المشاركون في هذا البحث يقومون بتحليل الكميات الهائلة من البيانات التي تم جمعها، وربما تكون هناك اكتشافات أكثر إثارة في المستقبل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الكيلونوفا؟

ج: الكيلونوفا هو حدث كوني ناتج عن اصطدام نجمين نيوترونيين.

س: كيف يختلف الكيلونوفا عن المستعر الأعظم؟

ج: إن الكيلونوفا ليست عنيفة مثل المستعرات الأعظم، لكنها لا تزال تؤدي إلى أحداث كونية متفجرة.

س: لماذا يصعب دراسة الكيلونوفا؟

ج: إن الكيلونوفا هي أحداث نادرة وسريعة، مما يجعل من الصعب التقاطها وتحليلها.

س: ماذا اكتشف علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: باستخدام التلسكوب، تمكن العلماء من تحليل الكيلونوفا لأول مرة واكتشاف وجود العناصر الثقيلة مثل التيلوريوم.

س: من أين أتى النجمان النيوترونيان المشاركان في الكيلونوفا؟

ج: نشأت النجوم النيوترونية من مجرة ​​حلزونية تقع على بعد 120,000 ألف سنة ضوئية من موقع الانفجار الأخير.

مصادر:

1. جامعة وارويك

2. تلسكوب ويب الفضائي

3. بي بي سي وست ميدلاندز