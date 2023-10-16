مخاطر أكسيد النيتروز: نظرة فاحصة على المخدرات الترفيهية

أكسيد النيتروز، المعروف باسم "غاز الضحك"، هو دواء ترفيهي اكتسب شعبية بين الشباب بسبب رخص سعره وسهولة الوصول إليه عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن هذا الدواء الترفيهي يأتي بمخاطر صحية خطيرة، وخاصة المشاكل العصبية الناجمة عن نقص فيتامين ب 12.

الاستخدام المزمن لأكسيد النيتروز يمكن أن يؤدي إلى تلف الحبل الشوكي، وتلف الأعصاب مما يؤثر على القوة والإحساس، وتشوهات سلوكية. تشير هذه الأعراض إلى نقص فيتامين ب12 الوظيفي. من الضروري أن يستفسر المهنيون الطبيون عن استخدام أكسيد النيتروز عندما يظهر على المرضى أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12.

علاوة على ذلك، لا يستخدم أكسيد النيتروز كدواء ترفيهي فحسب، بل يستخدم أيضًا كمخدر في إجراءات طب الأطفال وطب الأسنان. إن تكلفته المنخفضة وتوافره بسهولة عبر الإنترنت يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن ارتفاع سريع. وفقًا للمسح العالمي للأدوية لعام 2021، أبلغ 10% من المشاركين من جميع أنحاء العالم و15% من المشاركين الكنديين عن استخدام أكسيد النيتروز في العام السابق.

وقد دفع الارتفاع المقلق في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروز المهنيين الطبيين إلى معالجة الآثار الصحية المرتبطة به. يؤكد الدكتور سيريل دي هالو، أخصائي الطب الباطني والمقيم في مستشفى الأطفال المرضى (SickKids) وجامعة تورنتو، على ضرورة قيام الأطباء بالاستفسار عن استخدام أكسيد النيتروز في المرضى الذين يعانون من نتائج غير مفسرة تشير إلى نقص فيتامين ب 12 أو غيره. أعراض عصبية متوافقة.

يتضمن علاج سمية أكسيد النيتروز التوقف عن استخدام المادة، ومكملات فيتامين ب12، والميثيونين. ومن الأهمية بمكان رفع مستوى الوعي حول مخاطر أكسيد النيتروز كعقار ترفيهي وتعزيز التدابير الوقائية لحماية صحة الأفراد ورفاههم.

المراجع:

– "تشخيص وإدارة السمية المرتبطة بالاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروز" بقلم سيريل دي هالو وديفيد إن. جورلينك، مجلة الجمعية الطبية الكندية