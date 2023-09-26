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استعد لعرض مذهل للأضواء الشمالية

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 26، 2023
استعد لعرض مذهل للأضواء الشمالية

استعد لعرض سماوي مذهل لأنه من المتوقع أن تكون الأضواء الشمالية، المعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، أكثر وضوحًا خلال الـ 18 شهرًا القادمة عما كانت عليه في العشرين عامًا الماضية. يتوقع العلماء ألا تظهر هذه الظاهرة السماوية بشكل متكرر فحسب، بل يمكن أيضًا مشاهدتها من منطقة أوسع، مما يزيد من فرصك في مشاهدة هذه الأعجوبة الطبيعية المذهلة في السماء.

ووفقا لمارك ميش، عالم الأبحاث في جامعة كولورادو بولدر والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن مراقبي السماء متحمسون للغاية بشأن هذه التوقعات. ولكن كيف يمكن للخبراء التنبؤ بنشاط الأضواء الشمالية؟ تكمن الإجابة في البقع الشمسية، وهي مناطق داكنة على سطح الشمس تشير إلى احتمالية رؤية الشفق القطبي على الأرض.

منذ عام 2022، حدثت زيادة ملحوظة في نشاط البقع الشمسية، ولهذا السبب يعتقد العلماء أن الأشهر الـ 18 المقبلة ستوفر فرصة ممتازة لمشاهدة الأضواء الشمالية. البقع الشمسية هي مؤشرات على النشاط المغناطيسي للشمس، والتي يمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض وتخلق الظروف اللازمة لحدوث الشفق القطبي.

لذا، أبقِ أعينك على السماء خلال العام ونصف العام المقبلين واستعد لمشاهدة واحدة من أكثر عروض الطبيعة المذهلة. إن الرؤية المتزايدة ونطاق المشاهدة الأوسع يجعلان هذه فرصة فريدة لتجربة جمال وسحر الأضواء الشمالية. لا تفوتوا هذه الظاهرة السماوية المذهلة!

المصادر: ان بي سي نيوز

By مامفو بريشيا

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