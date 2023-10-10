يهدف مشروع أوليمبوس التابع لناسا إلى بناء منازل على القمر بحلول عام 2040

تشرع وكالة ناسا في مشروع طموح يسمى مشروع أوليمبوس، بهدف بناء منازل على القمر بحلول عام 2040. وتهدف هذه المبادرة إلى جعل سطح القمر صالحًا للسكن ليس فقط لرواد الفضاء، ولكن أيضًا للمدنيين. وتعتقد الوكالة أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق إرسال طابعة ثلاثية الأبعاد إلى القمر واستخدام الخرسانة القمرية المتخصصة لبناء الهياكل طبقة بعد طبقة.

سيتم تصنيع الخرسانة القمرية من رقائق الصخور والشظايا المعدنية والغبار الموجود على سطح القمر. وعلى الرغم من التساؤلات حول جدوى هذا المشروع، يؤكد علماء ناسا أنه قابل للتحقيق إذا تمكنت الوكالة من الاستمرار في تلبية معاييرها.

ولتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، تعتمد ناسا على التكنولوجيا المتطورة والشراكات مع الجامعات والشركات الخاصة. لقد تعاونوا مع ICON، وهي شركة تكنولوجيا بناء مقرها في أوستن، تكساس، لتطوير نظام بناء فضائي. تلقت ICON تمويلًا من وكالة ناسا وأعلنت مؤخرًا عن مبلغ إضافي قدره 60 مليون دولار لهذا المشروع.

سيتم إرسال الطابعة ثلاثية الأبعاد، التي تخضع حاليًا للاختبار، إلى القمر في فبراير 3. ويمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام في خطط ناسا لاستكشاف القمر. في نوفمبر 2024، من المقرر إطلاق Artemis II، والذي سيحمل أربعة من أفراد الطاقم البشري في رحلة مدتها 2024 أيام حول القمر. ستشمل هذه المهمة أول امرأة وأول شخص أسود في التاريخ يقوم بهذه الرحلة.

يعكس تصميم ناسا على إنشاء قسم فرعي في الفضاء لحظة محورية في الاستكشاف البشري. يوفر تعاون الوكالة مع الشركاء المبتكرين واستخدام التكنولوجيا المتقدمة أساسًا قويًا لتحقيق أهدافهم. على الرغم من التحديات المقبلة، تظل وكالة ناسا متفائلة بشأن مستقبل الهياكل القمرية وإمكانية وجود سطح قمري صالح للسكن.

مصادر:

- اوقات نيويورك

- حظ