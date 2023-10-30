طريقة جديدة لاكتشاف الكواكب الخارجية الصالحة للسكن

مع العدد المتزايد باستمرار من الكواكب الخارجية التي يتم اكتشافها، فإن إمكانية العثور على كوكب به حياة تبدو أقرب من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإن إثبات وجود الحياة في هذه العوالم البعيدة كان يمثل تحديًا كبيرًا. ركز العديد من العلماء على دراسة التركيب الجوي للكواكب الخارجية، بحثًا عن البصمات الحيوية الجزيئية التي يمكن أن تشير إلى وجود الحياة. لكن تحديد هذه البصمات الحيوية بدقة أمر صعب لأن بعض الجزيئات التي تنتجها الحياة على الأرض يمكن أن تتولد أيضًا عن طريق العمليات الجيولوجية.

تقترح دراسة حديثة نهجًا جديدًا لهذه المشكلة من خلال مقارنة تكوين الغلاف الجوي لكوكب خارجي يحتمل أن يكون صالحًا للسكن مع تكوين الكواكب الأخرى في نفس النظام النجمي. ويرى الباحثون أنه بما أن الكواكب تتشكل داخل أقراص حطام النجوم الشابة، فمن المحتمل أن يكون لها تركيبات مماثلة. وركز الفريق بشكل خاص على وفرة الكربون في الغلاف الجوي بين هذه العوالم.

لا يعد الكربون عنصرًا أساسيًا للحياة على الأرض فحسب، بل يتفاعل أيضًا مع الماء ويمكن تخزينه جيولوجيًا في الصخور. ويشير الباحثون إلى أنه إذا كان الكوكب الخارجي الموجود في المنطقة الصالحة للسكن لنجم يحتوي على كمية أقل بكثير من الكربون في الغلاف الجوي مقارنة بالعوالم المماثلة في نظامه، فقد يكون ذلك مؤشرا قويا على وجود الماء والحياة العضوية. ويمكن تمثيل هذا النهج من خلال مقارنة الأرض والزهرة والمريخ في نظامنا الشمسي. في حين أن الكواكب الثلاثة تقع تقريبًا في المنطقة الصالحة للحياة حول الشمس، إلا أن الأرض تتميز بغلافها الجوي الذي يتكون أساسًا من النيتروجين والأكسجين وجزء صغير فقط من ثاني أكسيد الكربون. وهذا الاختلاف الصارخ في الكربون الموجود في الغلاف الجوي يجعل الأرض مرشحة محتملة لاستضافة الحياة مقارنة بالكواكب المجاورة لها.

ولتوضيح هذه الطريقة، اكتشف العلماء النظام النجمي Trappist-1، وهو نجم قزم أحمر يضم سبعة كواكب معروفة مماثلة في الحجم للأرض. وتقع ثلاثة من هذه الكواكب ضمن المنطقة الصالحة للسكن، مما يجعلها حالة اختبار مثالية لمقارنة العوالم الخارجية. باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم (JWST)، قدر الباحثون أنه من خلال تحليل عشرة أو أكثر من عمليات العبور الواضحة لكوكب Trappist، يمكنهم تحديد ما إذا كان قد استنفد مستويات ثاني أكسيد الكربون. سيكون الكوكب الموجود ضمن النطاق الصالح للسكن مع مستويات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون مرشحًا واعدًا لمزيد من البحث.

ومن المهم أن نلاحظ أن مستويات ثاني أكسيد الكربون المستنفدة وحدها لا يمكن اعتبارها مؤشرا نهائيا للحياة. في حين أن وجود الحياة والمسطحات المائية الكبيرة يمكن أن يقلل من الكربون في الغلاف الجوي، إلا أن هناك عوامل جيولوجية أخرى يمكن أن يكون لها نفس التأثير. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال وجود ثاني أكسيد الكربون المتجمد على الجانب المظلم من الكواكب المغلقة مديًا يمكن أن يقلل أيضًا من الكربون في الغلاف الجوي. لذلك، حتى لو لم يُظهر أي من كواكب ترابيست نسبة منخفضة من الكربون في الغلاف الجوي، فإن ذلك لا يستبعد إمكانية وجود حياة على تلك العوالم.

في حين أن هذه الطريقة لا تقدم دليلا قاطعا على وجود حياة خارج المجموعة الشمسية، إلا أنها تعمل على تضييق نطاق قائمة الكواكب الخارجية التي تستحق المزيد من الدراسة. مثلما أدت الملاحظات المبكرة للكواكب الخارجية إلى تحديد الكواكب المرشحة التي تأكد وجودها لاحقًا، يمكن أن يحدد تلسكوب جيمس ويب الفضائي عوالم خارجية مرشحة تستضيف الحياة، مما يوجه العلماء نحو دليل قاطع على وجود حياة خارج كوكب الأرض. يجلب هذا النهج الجديد الإثارة ويجدد الأمل في اكتشاف الكواكب الخارجية الصالحة للسكن والحياة خارج نظامنا الشمسي.

الأسئلة الأكثر تكرارا

كيف يبحث العلماء عن الحياة على الكواكب الخارجية؟

يبحث العلماء عن الحياة على الكواكب الخارجية من خلال دراسة تركيباتها الجوية بحثًا عن البصمات الحيوية الجزيئية التي تشير إلى وجود الحياة.

لماذا يصعب التعرف على البصمات الحيوية؟

من الصعب تحديد البصمات الحيوية لأن بعض الجزيئات التي تنتجها الحياة على الأرض يمكن أن تتولد أيضًا عن طريق العمليات الجيولوجية.

كيف تعمل الطريقة الجديدة لمقارنة تركيبات الغلاف الجوي؟

تقارن الطريقة الجديدة تكوين الغلاف الجوي لكوكب خارجي يحتمل أن يكون صالحًا للسكن مع الكواكب الأخرى في نفس النظام النجمي لتحديد الاختلافات في العناصر الرئيسية مثل الكربون، والتي يمكن أن تكون بمثابة مؤشر على وجود الماء والحياة العضوية.

هل يعتبر ثاني أكسيد الكربون المستنفد مؤشرًا محددًا للحياة؟

في حين أن مستويات ثاني أكسيد الكربون المستنفدة يمكن أن تكون مؤشرا قويا للحياة، إلا أنها يمكن أن تكون ناجمة أيضا عن عمليات جيولوجية أخرى. ولذلك، فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون المستنفدة وحدها لا توفر دليلاً قاطعاً على وجود حياة غريبة.

ما هو الدور الذي يلعبه تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) في هذا البحث؟

سيكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي قادرًا على تحليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، مما يسمح للعلماء بتحديد ما إذا كان الكوكب الموجود ضمن النطاق الصالح للحياة قد استنفد مستويات ثاني أكسيد الكربون، مما قد يشير إلى وجود الحياة.