مقارنة الكواكب الخارجية: نهج جديد لاكتشاف الحياة خارج الأرض

مع تزايد عدد الكواكب الخارجية المكتشفة، أصبح البحث عن الحياة خارج الأرض مثيرًا بشكل متزايد. في حين كان التركيز بشكل أساسي على تحليل التركيبة الجوية لهذه العوالم البعيدة، تقول دراسة حديثة أن مقارنة الغلاف الجوي للكوكب مع تلك الموجودة في الكواكب المجاورة له قد يوفر طريقة أكثر فعالية لتحديد علامات الحياة.

تتشكل الكواكب في النظام النجمي من نفس قرص الحطام، مما يؤدي إلى تكوينات مماثلة. على الرغم من أن بعض الجزيئات قد تهاجر وتسبب اختلافات طفيفة في التركيب بين الكواكب الخارجية والداخلية، إلا أن التركيب العام يظل ثابتًا نسبيًا. تشير الدراسة، المنشورة على خادم arXiv المسبق، إلى أن مقارنة وفرة الكربون في الغلاف الجوي يمكن أن تكون وسيلة واعدة.

كما أن الكربون، وهو عنصر أساسي للحياة على الأرض، يمتص بسهولة في الماء ويمكن أن يرتبط بالتكوينات الجيولوجية. لذلك، إذا أظهر كوكب خارجي في المنطقة الصالحة للسكن كمية أقل بكثير من الكربون في الغلاف الجوي مقارنة بالعوالم المماثلة في نظامه، فقد يكون ذلك مؤشرا على وجود الماء والحياة العضوية.

في نظامنا الشمسي، تقع الأرض والزهرة والمريخ ضمن المنطقة الصالحة للسكن من الشمس. ومع ذلك، يتكون الغلاف الجوي للأرض بشكل أساسي من النيتروجين والأكسجين، مع جزء صغير فقط من ثاني أكسيد الكربون. في المقابل، يمتلك كوكب الزهرة والمريخ غلافًا جويًا يتكون إلى حد كبير من ثاني أكسيد الكربون. إن التناقض الصارخ في محتوى الكربون في الغلاف الجوي للأرض يميزها كعالم محتمل مأهول.

ولإثبات هذا النهج، ركز الباحثون على النظام النجمي Trappist-1، الذي يضم سبعة كواكب معروفة، ثلاثة منها في المنطقة الصالحة للسكن. من خلال الاستفادة من قدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم (JWST)، يأمل العلماء في اكتشاف مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في كواكب ترابيست-1. من شأن عشرة أو أكثر من عمليات العبور الواضحة لعالم ترابيست أن توفر بيانات كافية لتحديد ما إذا كان لديه مستوى مستنفد من ثاني أكسيد الكربون، مما يجعله مرشحًا قويًا لمزيد من الدراسة.

ومن المهم أن نلاحظ أن مستويات ثاني أكسيد الكربون المستنزفة وحدها لا تضمن وجود الحياة. يمكن للصخور وتكوينات المحيطات وحتى قفل المد والجزر للكواكب أن تكون مسؤولة عن انخفاض الكربون في الغلاف الجوي. ومع ذلك، فإن هذا النهج المبتكر يمكن أن يحدد الكواكب الخارجية التي تستحق المزيد من البحث، وربما يقودنا أقرب إلى تأكيد وجود حياة خارج كوكب الأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الكوكب الخارجي؟

ج: الكوكب الخارجي هو كوكب يدور حول نجم خارج نظامنا الشمسي.

س: ما هي المنطقة الصالحة للسكن؟

ج: المنطقة الصالحة للسكن، والمعروفة أيضًا باسم منطقة المعتدل، هي المنطقة المحيطة بالنجم حيث تكون الظروف مناسبة لوجود الماء السائل على سطح الكوكب.

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) هو مرصد فضائي قادم من المقرر أن يحل محل تلسكوب هابل الفضائي. وسيكون لديه قدرات معززة بشكل كبير لدراسة الكون، بما في ذلك تحليل الأجواء للكواكب الخارجية.

س: ما هو الكربون الجوي؟

ج: يشير الكربون الجوي إلى وجود غازات تحتوي على الكربون في الغلاف الجوي للكوكب، مثل ثاني أكسيد الكربون.

س: كيف يمكن أن يشير الكربون الموجود في الغلاف الجوي إلى وجود الحياة؟

ج: قد تشير المستويات المستنفدة من الكربون في الغلاف الجوي، مقارنة بالكواكب الأخرى في نفس النظام، إلى وجود الماء والحياة العضوية على كوكب خارجي يحتمل أن يكون صالحًا للسكن. ومع ذلك، هناك عوامل وعمليات أخرى، مثل التكوينات الجيولوجية وتأمين المد والجزر، يمكن أن تساهم أيضًا في انخفاض الكربون في الغلاف الجوي.