إمكانات الغلاف الجوي لتريتون للكبح الهوائي

الكبح الهوائي هو أسلوب تستخدمه المركبات الفضائية غالبًا لتقليل سرعتها عند وصولها إلى أنظمة كوكبية مختلفة. ومن خلال الغطس في الغلاف الجوي لجرم سماوي داخل النظام، مثل القمر أو الكوكب نفسه، يمكن للمركبة الفضائية الاستفادة من مقاومة الغلاف الجوي لإبطاء سرعتها، مما يمكنها من دخول المدار دون الحاجة إلى وقود إضافي. يؤدي هذا إلى توفير الوزن وخفض تكلفة المهمة.

ومع ذلك، فإن الديناميكيات المدارية المستخدمة في مناورات الكبح الهوائي معقدة للغاية، وتتطلب حسابات دقيقة. أجرى الباحثون جاكوب بريسبي وجيمس لين من جامعة تينيسي نوكسفيل التحليل الرياضي للأنظمة الكوكبية الأقل استكشافًا في نظامنا الشمسي - نبتون.

نظرًا لوجود 14 قمرًا لنبتون، ركز الباحثون على تريتون، وهو أكبر قمر، في دراستهم المتعلقة بالكبح الهوائي. يمتلك ترايتون غلافًا جويًا، على الرغم من أن كثافته لا تتجاوز ربع الغلاف الجوي لتيتان، والذي كان يستخدم سابقًا في الكبح الجوي أثناء مهمة إلى زحل في التسعينيات.

تتمثل إحدى ميزات Triton في الكبح الهوائي في مداره الرجعي حول نبتون، مما يسمح بتقليل السرعة بسرعة، مما يؤدي إلى توفير المزيد من الوقود. وضعت الأبحاث السابقة التي أجراها بريسبي ولين الأساس للحسابات المقدمة في ورقتهم البحثية الأخيرة. كان التركيز الرئيسي للورقة على دمج تقنية الكبح الجوي التي أثبتت جدواها أثناء الطيران، والمعروفة باسم اختبار الطيران في المدار الأرضي المنخفض لمبطئ السرعة القابل للنفخ (LOFTID)، في تصميم المهمة.

يتكون LOFTID من درع حراري كبير متصل بالحافة الأمامية للمركبة الفضائية، وقد خضع لاختبار الطيران بنجاح العام الماضي. كانت تفاصيل اختبار الطيران هذا بمثابة الأساس للتحليل الرياضي في الورقة. أظهرت النتائج أنه باستخدام الغلاف الجوي المتناثر نسبيًا لتريتون وتقنية LOFTID، من الممكن إبطاء مركبة فضائية بما يكفي لدخول مدار حول نبتون.

ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة. ستستغرق الرحلة إلى نبتون ما يقرب من 15 عامًا، وستحتاج المركبة الفضائية إلى الاقتراب من النظام بزاوية محددة للاستفادة الكاملة من مدار ترايتون الرجعي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير تقنية الانفصال قبل المهمة، لأنها لم تكن جزءًا من عرض LOFTID الأصلي.

في الوقت الحالي، لا توجد مهمات مؤكدة مخططة لنبتون، باستثناء مهمة صينية محتملة من المقرر إطلاقها العام المقبل. وهذا يترك متسعًا من الوقت لبريسبي ولين لتحسين مفهومهما بشكل أكبر والمساهمة المحتملة في مهمة منخفضة التكلفة لاستكشاف قمر نبتون تريتون.

مصادر:

- بريسبي آند لين - مساعدة الجاذبية الهوائية من تريتون باستخدام مكابح هوائية قابلة للنفخ ومثبتة الطيران لالتقاط مدار نبتون

- يوتا - كان وصول تريتون بمثابة فوضى لبقية أقمار نبتون

- يوتا - نيو هورايزنز ترصد قمر نبتون تريتون

- يوتا - ناسا تريد إرسال مهمة منخفضة التكلفة لاستكشاف قمر نبتون تريتون