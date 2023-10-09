الانفجارات البركانية والدورات الفلكية المرتبطة بتغير المناخ والانقراض الجماعي

خلص فريق من العلماء إلى أن التغير المناخي الذي حدث على مدى 260 مليون سنة الماضية، وأدى إلى انقراض جماعي للحياة، يمكن أن يعزى إلى الانفجارات البركانية الهائلة والأزمات البيئية اللاحقة. أطلقت هذه الانفجارات كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، مما تسبب في الاحتباس الحراري الشديد للمناخ وظروف شبه مميتة أو مميتة.

كما وجد الباحثون، الذين يظهر تحليلهم في مجلة Earth-Science Reviews، أن هذه الانفجارات البركانية والأزمات البيئية تتزامن مع تغيرات حرجة في مدار الكوكب في النظام الشمسي. تحدث هذه الظاهرة كل 26 إلى 33 مليون سنة وتتبع أنماطًا دورية. ويشير هذا إلى أن العمليات الجيولوجية للأرض قد يتم التحكم فيها من خلال الدورات الفلكية في النظام الشمسي ومجرة درب التبانة.

في حين أن هذا البحث ليس له أي تأثير على تغير المناخ في القرنين العشرين والحادي والعشرين، والذي يحركه النشاط البشري، فإنه يدعم التأثير الراسخ لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على ظاهرة الاحتباس الحراري. ركز التحليل على ثورانات البازلت الفيضية القارية (CFB)، وهي أكبر ثورات بركانية للحمم البركانية على الأرض، وغيرها من الأحداث الجيولوجية الكبرى على مدار الـ 20 مليون سنة الماضية.

وشملت هذه الأحداث أحداث نقص الأكسجين في المحيطات (فترات استنفاد الأكسجين في محيطات الأرض)، ونبضات مناخية شديدة الحرارة (زيادات سريعة في درجات الحرارة العالمية)، والانقراض الجماعي للحياة البحرية وغير البحرية. ووجد الباحثون أن ثورات بركان CFB تتزامن في كثير من الأحيان مع هذه الظواهر الجيولوجية القاتلة، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير للنشاط البركاني.

ويتجلى الارتباط بين الانفجارات البركانية والدورات الفلكية في التوافق الوثيق بين الدورتين الجيولوجية والفيزيائية الفلكية. ويشير الباحثون إلى أن هذا الارتباط يثير تساؤلات حول كيفية اضطراب الحركات الفلكية للكوكب في العمليات الجيولوجية الداخلية للأرض.

تؤكد هذه الدراسة على أن الأحداث التي تجري على الأرض تحدث في سياق بيئتنا الفلكية. يضم فريق البحث علماء من قسم الأحياء بجامعة نيويورك، ومعهد كارنيجي للعلوم، وكلية بارنارد.

مصادر:

– جامعة نيويورك [لم يتم تقديم عنوان URL]