أهمية أجهزة قياس الميل في مراقبة البراكين

لعبت أجهزة قياس الميل دورًا حاسمًا في مراقبة البراكين لعقود من الزمن، حيث قدمت معلومات قيمة عن سلوك البراكين وحركة الصهارة. وفي حين أصبحت الأساليب المعتمدة على الأقمار الصناعية أكثر بروزًا في السنوات الأخيرة، تظل أجهزة قياس الميل أداة موثوقة وأساسية للعلماء.

يعود استخدام بيانات الميل في مراقبة البراكين إلى أوائل القرن العشرين عندما بدأ العلماء في التعرف على العلاقة بين الانفجارات البركانية والتغيرات في التضاريس. بدأ الدكتور توماس جاجار، عالم البراكين الرائد، في تتبع تغيرات الميل في براكين هاواي في عام 20 باستخدام أدوات مصممة خصيصًا.

حدث أحد التطورات المهمة في تقنية مقياس الميل في الخمسينيات من القرن الماضي عندما قام الدكتور جيري إيتون بتطوير مقياس الميل لأنبوب الماء. سمحت هذه الأداة بإجراء قياسات دقيقة للإمالة، مما مكن العلماء من تتبع حركة قمة كيلويا أثناء الانفجارات البركانية. يتكون مقياس ميل أنبوب الماء من ثلاثة أوعية مترابطة من الماء، والتي تتحرك استجابةً لميل الأرض. ومن خلال قياس عمق الماء في كل وعاء، يستطيع العلماء تحديد درجة الميل.

أثبت التسجيل المستمر لبيانات إمالة أنبوب الماء أنه لا يقدر بثمن لأنه يوفر سلسلة زمنية من القياسات، مما يسمح بتحديد دورات التضخم والانكماش بين الانفجارات. وقد مكّن هذا السجل المستمر من الميل العلماء من تحقيق اكتشافات لم تكن ممكنة لو تم جمع البيانات فقط أثناء الانفجارات.

في السبعينيات، تم تقديم أجهزة قياس الميل الإلكترونية، مما يوفر قياسات أكثر دقة. يتم تركيب هذه الأدوات في آبار محمية ويمكنها قياس الميل إلى جزء من ميكروراديان كل دقيقة.

في السنوات الأخيرة، أظهرت بيانات الميل من قمة كيلويا أوجه تشابه مع السجلات من الخمسينيات إلى السبعينيات، مما يشير إلى أن سلوك البركان لم يتغير بشكل ملحوظ منذ ثوران عام 1950. تسمح هذه الاستمرارية للعلماء باستخدام البيانات السابقة لوضع تنبؤات حول السلوك المستقبلي واختبار الفرضيات حول نظام السباكة الخاص بالبركان.

تشير الملاحظات الأخيرة من أجهزة قياس الميل بالقرب من كالديرا كيلويا إلى تراكم الصهارة في خزان جنوب كالديرا، على غرار الأحداث السابقة في عامي 2015 و2021. وتساعد هذه المعرفة العلماء على فهم العمليات الحالية وقد تكشف عن رؤى جديدة حول سلوك البركان في الماضي.

في الختام، كانت أجهزة قياس الميل أداة أساسية في مراقبة البراكين، حيث توفر قياسات مستمرة للإمالة وتساهم في فهمنا للنشاط البركاني. يستمر التسجيل الطويل والمخلص للإمالة في Kīlauea في تسهيل الاكتشافات والتنبؤات الجديدة للانفجارات المستقبلية.

مصادر:

- هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مرصد بركان هاواي (USGS) مراقبة البركان

– هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)