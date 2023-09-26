تتنبأ دراسة جديدة بأن البشر والثدييات قد يظلون على قيد الحياة لمدة 250 مليون سنة إضافية فقط على الأرض

وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Geoscience، قد يستمر وجود البشر والثدييات الأخرى لمدة 250 مليون سنة أخرى فقط على الأرض. وتتنبأ الدراسة أنه خلال 250 مليون سنة، سوف تتصادم القارات لتشكل كتلة واحدة ضخمة من الأرض تسمى بانجيا ألتيما. ستقع هذه القارة العملاقة الجديدة على طول خط الاستواء في المنطقة الاستوائية للأرض.

استخدم الباحثون المحاكاة الحاسوبية للتنبؤ بالتحولات القارية والتغيرات الجوية على مدى ملايين السنين. ووجدوا أن اصطدام الكتل الأرضية لتكوين بانجيا ألتيما يمكن أن يخلق قارة عملاقة ذات نشاط بركاني يطلق ثاني أكسيد الكربون. إلى جانب زيادة الطاقة الشمسية وارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، من المرجح أن تجعل هذه الظروف بانجيا ألتيما غير مضيافة للثدييات.

غرد المؤلف الرئيسي أليكس فارنسورث، عالم الأرصاد الجوية ومصمم المناخ القديم في جامعة بريستول، بأن الحرارة الشديدة في بانجيا ألتيما يمكن أن تؤدي إلى الانقراض الجماعي للثدييات وغيرها من أشكال الحياة. على الرغم من مهارة الثدييات في البقاء على قيد الحياة في مناخات مختلفة، إلا أن لديها حدودًا فسيولوجية حرارية ولا يمكنها تحمل سوى نطاق معين من درجات الحرارة. تشير الدراسة الجديدة إلى أن الكثير من بانجيا ألتيما سيكون حارًا وجافًا للغاية، مما يجعلها غير صالحة للسكن بالنسبة للثدييات.

وتثير الدراسة أيضًا تساؤلات حول مدى صلاحية الكواكب والأقمار الأخرى في النظام الشمسي للسكن. قارن فارنسورث بانجيا ألتيما بكواكب مثل المريخ والزهرة، مما يشير إلى أن القارة العملاقة الجديدة ستكون أقرب إلى كوكب الزهرة من حيث قابلية السكن. يسلط هذا البحث الضوء على أهمية التكتونية في تحديد ما إذا كان المكان صالحًا للسكن أم لا.

وأشار الباحثون إلى أن الحياة بشكل عام يمكن أن تنقرض في بانجيا ألتيما إذا ارتفعت درجات الحرارة إلى درجة لم تعد النباتات قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تكيف النباتات في هذه البيئة المستقبلية.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤية قيمة لمستقبل الأرض والتحديات المحتملة التي قد تواجهها الثدييات، بما في ذلك البشر، في ملايين السنين القادمة.

مصادر:

– علوم الأرض الطبيعية: [العنوان]

– أليكس فارنسورث: [مقبض تويتر]

– جامعة بريستول: [رابط الموقع الإلكتروني]