رؤى جديدة حول الانفجارات البركانية وأنماط المناخ

سلطت دراسة حديثة نشرت في Geophysical Research Letters الضوء على العلاقة بين الانفجارات البركانية والاضطرابات في دورات المناخ العالمية. تكشف نتائج البحث أن الانفجارات البركانية في المناطق الاستوائية القريبة من خط الاستواء يمكن أن تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في التفاعلات المناخية بين المحيط والغلاف الجوي، وتحديدًا التذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو (ENSO) وثنائي القطب في المحيط الهندي (IOD).

IOD هو نمط مناخي يتميز بتباين درجات الحرارة في شرق وغرب المحيط الهندي. تؤدي مراحل IOD الإيجابية إلى تغيرات كبيرة في درجات الحرارة وهطول الأمطار وأنماط الرياح في المناطق المجاورة. على العكس من ذلك، مراحل IOD السلبية عكس هذه الشروط. ووجدت الدراسة أن الانفجارات البركانية القوية في المناطق الاستوائية تتسبب في حدوث IOD سلبي مباشرة بعد الانفجار، تليها مرحلة إيجابية في العام التالي. يمكن أن تستمر هذه الحالات الشاذة في IOD لمدة 7-8 سنوات قبل أن تعود إلى ظروف ما قبل الثوران.

قام الباحثون أيضًا بالتحقيق في تأثير التذبذب بين العقود في المحيط الهادئ (IPO)، وهي دورة مناخية أخرى تستمر لمدة 20-30 عامًا. لقد اكتشفوا أن مرحلة الاكتتاب العام يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على قوة استجابة IOD. تعمل مرحلة الاكتتاب السلبي على تكثيف IOD السلبي، في حين أن مرحلة الاكتتاب الإيجابي تعزز IOD الإيجابي.

بالإضافة إلى ذلك، استكشفت الدراسة العلاقة بين تذبذبات ENSO والانفجارات البركانية. وقد لوحظ أنه بعد الانفجارات الاستوائية الكبيرة، يحدث ارتفاع درجة حرارة ظاهرة النينيو في السنة الأولى، تليها ظروف ظاهرة النينا. تتأخر استجابة ENSO عن استجابة IOD بمقدار شهرين.

ويلعب عمق الخط الحراري، وهو التدرج المفاجئ في درجة حرارة المحيطات، دورًا أيضًا في استجابة المناخ للانفجارات البركانية. تؤدي ظروف الاكتتاب العام الأولي الإيجابية إلى خط حراري ضحل في شرق المحيط الهندي، مما يضعف تدرج درجة حرارة سطح البحر ويعادل IOD بعد الثوران. وعلى العكس من ذلك، فإن الظروف السلبية للاكتتاب العام الأولي تعمل على تعميق الخط الحراري، مما يعزز التدرج في درجة حرارة سطح البحر ويهيئ المحيط الهندي لأحداث سلبية أقوى للاكتتاب العام الأولي.

توفر هذه الأفكار الجديدة حول التفاعلات المعقدة بين الانفجارات البركانية وأنماط المناخ معلومات قيمة للمناطق المعرضة للنشاط البركاني. إن فهم التأثيرات المحتملة على المناخ يمكن أن يساعد في إجراء تقييمات المخاطر والتحضير للأحداث المناخية المتطرفة. ومن خلال اتخاذ تدابير استباقية، يمكن حماية المجتمعات والبيئة بشكل أفضل من عواقب الانفجارات البركانية.

أسئلة وأجوبة:

ما هي ظاهرة النينيو التذبذب الجنوبي (ENSO) وثنائي القطب في المحيط الهندي (IOD)؟

ENSO هو تفاعل مناخي بين المحيط والغلاف الجوي يتميز بالتغيرات في درجة حرارة سطح البحر في المحيط الهادئ. فهو يؤدي إلى تغيرات مناخية ويمكن أن يسبب ظاهرة النينيو والنينيا. IOD هو نمط مناخي مرتبط بتباين درجات الحرارة في شرق وغرب المحيط الهندي، مما يؤثر على درجات الحرارة وهطول الأمطار وأنماط الرياح في المناطق المجاورة.

إلى متى يمكن أن تستمر الاضطرابات في أنماط المناخ بعد الانفجار البركاني؟

يمكن أن تستمر الاضطرابات في أنماط المناخ، وتحديدًا شذوذات IOD، لمدة 7-8 سنوات بعد ثوران بركاني قبل العودة إلى ظروف ما قبل الثوران.

ما هو التذبذب بين العقود في المحيط الهادئ (IPO)؟

الاكتتاب العام هو دورة مناخية تستمر لمدة 20-30 سنة وتحدث على مساحة أكبر، تغطي نصفي الكرة الأرضية. يؤثر على درجة حرارة المحيط الهادئ الاستوائي والمناطق الشمالية خلال مراحله الإيجابية والسلبية.

كيف تؤثر الانفجارات البركانية على التأثير الإشعاعي العالمي؟

تطلق الانفجارات البركانية الهباء الجوي في الغلاف الجوي، مما قد يؤدي إلى تأثير التبريد. يمكن أن يستمر هذا التبريد لعدة أشهر أو سنوات، مما يؤثر على التأثير الإشعاعي العالمي، وهو التوازن بين الإشعاع الشمسي الوارد والصادر. يجب أن يكون التأثير على أنماط المناخ مثل IOD وENSO قويًا بما يكفي ليفوق تأثير درجات الحرارة المنخفضة.

(المصدر: رسائل البحوث الجيوفيزيائية)