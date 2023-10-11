الانفجارات البركانية الهائلة المرتبطة بتغير المناخ والانقراض الجماعي على مدى 260 مليون سنة

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Earth-Science Review أن الانفجارات البركانية الضخمة والأزمات البيئية اللاحقة لعبت دورًا مهمًا في تغير المناخ والانقراض الجماعي طوال الـ 260 مليون سنة الماضية. أطلقت هذه الانفجارات كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، مما أدى إلى الاحتباس الحراري الشديد وظروف شبه مميتة أو مميتة للحياة على الكوكب.

ويشير البحث إلى أن هذه الأحداث البركانية، التي تحدث كل 26 إلى 33 مليون سنة، تتزامن مع تغيرات حاسمة في مدار الأرض في النظام الشمسي. هذا الارتباط بين الدورات الفلكية والعمليات الجيولوجية يتحدى المعتقدات السابقة بأن الأحداث الجيولوجية يتم تحديدها فقط من خلال العمليات التي تحدث داخل الكوكب.

ووفقا لمايكل رامبينو، الأستاذ في جامعة نيويورك، فقد تقاربت هذه القوى عدة مرات في تاريخ الأرض، مما أدى إلى تغيرات جذرية في المناخ. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها لا تنطبق على تغير المناخ في القرنين العشرين والحادي والعشرين، والذي كان مدفوعًا في المقام الأول بالنشاط البشري.

ركزت الدراسة على ثورانات البازلت الفيضية القارية (CFB)، وهي أحداث بركانية هائلة تغطي مساحات كبيرة بالحمم البركانية. غالبًا ما تزامنت هذه الانفجارات مع ظواهر جيولوجية خطيرة أخرى، مثل أحداث نقص الأكسجين في المحيطات، والنبضات المناخية شديدة الحرارة، والانقراض الجماعي للحياة البحرية وغير البحرية.

يصبح الارتباط بعلم الفلك واضحًا عند النظر في الدورات المنتظمة للبراكين وتغير المناخ، والتي تتوافق مع الدورات المعروفة في مدار الأرض داخل نظامنا الشمسي ومجرة درب التبانة. ويؤكد الباحثون أن هذه العلاقة قريبة جدًا من أن تكون مجرد صدفة.

ومع ذلك، تترك الدراسة سؤالا مفتوحا حول كيفية تأثير الحركات الفلكية على العمليات الجيولوجية الداخلية للأرض. ويعتقد الباحثون أن هذا الارتباط غير المتوقع بين علم الفلك والجيولوجيا يشير إلى تقارب الأحداث التي تحدث في سياق بيئتنا الفلكية.

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذه المقالة لا علاقة لها بتغير المناخ المعاصر، الناجم في المقام الأول عن عوامل من صنع الإنسان.

المصادر: مراجعات علوم الأرض

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