استراتيجيات جديدة للاستجابة للأزمات البركانية: دروس من تمرين السيناريو التعاوني

ماذا لو اندلع بركان فجأة في نيو مكسيكو؟ ما مدى استعدادنا كمجتمع للرد على مثل هذا الحدث؟ هذه الأسئلة هي في مقدمة أذهان الهيئات الأكاديمية والحكومية التي تدرك أهمية الاستعداد للاضطرابات البركانية. ولهذا السبب، أجرت الشبكة المجتمعية للاستجابة للثوران البركاني (CONVERSE) مؤخرًا تمرينًا على السيناريو يركز على أزمة بركانية افتراضية في حقل سان فرانسيسكو البركاني (SFVF) في أريزونا، بهدف تطوير استراتيجيات استجابة فعالة.

يسلط البحث المنشور مؤخرًا بعنوان "الدروس المستفادة من تمرين سيناريو الاستجابة للبركان الأحادي المنشأ لعام 2022" الضوء على الجهود التعاونية التي بذلها العلماء والمنظمات الحكومية لتعزيز فهمنا للأنظمة البركانية وتحسين قدرات الاستجابة في حالة حدوث بركان فعلي. ثوران. يشرح المؤلف الرئيسي يولاندا سي لين من جامعة نيو مكسيكو والمؤلف المشارك توبياس فيشر كيف سهّل هذا المشروع الاتصالات الحيوية بين علماء البراكين من الأوساط الأكاديمية والوكالات مثل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

تم إجراء تمرين السيناريو افتراضيًا في الفترة من 4 فبراير إلى 4 مارس 2022، مما يسمح بمشاركة أوسع وتعاون موسع. تم اختيار حقل سان فرانسيسكو البركاني كمنطقة للدراسة نظرًا لخصائصه الفريدة وإدارته المتنوعة. وعلى عكس المخاريط البركانية التقليدية، يتكون هذا المجال من عدة سمات بركانية أصغر، مما يمثل مجموعة مختلفة من التحديات لتخطيط الاستجابة.

وقد أثبت استخدام المنصات الإلكترونية وعمليات المحاكاة الافتراضية فعاليته العالية في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين العلماء. ومن خلال إجراء تمارين السيناريو، يهدف مشروع CONVERSE إلى تنمية ثقافة مشتركة وإحساس بالانتماء للمجتمع داخل مجتمع علوم البراكين. وتسمح هذه التمارين أيضًا للعلماء، بغض النظر عن المرحلة المهنية أو شبكة علاقاتهم، بالمساهمة بأفكارهم وخبراتهم بطريقة علمية صارمة.

وأدت الدروس المستفادة من تمرين السيناريو الأول، الذي ركز على جبل هود في منطقة كاسكيدز، إلى إنشاء لجنة استشارية علمية. وتلعب هذه اللجنة دورًا حاسمًا في جمع المعلومات وتوليفها، فضلاً عن تسهيل التعاون بين العلماء. من خلال الدعوات المفتوحة لتقديم المقترحات، تشجع CONVERSE المشاركة المتنوعة ووجهات النظر الجديدة، مما يمكّن العلماء في بداية حياتهم المهنية من تقديم مساهمات ذات معنى في تخطيط الاستجابة للبركان.

قام تمرين السيناريو الذي أجرته CONVERSE بتوسيع النطاق ليشمل البراكين في المنطقة الجنوبية الغربية. على الرغم من نشاطها المنخفض الواضح ونقص المراقبة، فإن هذه البراكين لديها القدرة على الانفجارات المستقبلية بسبب تاريخها الجيولوجي الحديث. وكان الهدف هو دراسة موقع لا يتم مراقبته بشكل مباشر من قبل المرصد، وبالتالي توفير فهم أوسع للتحديات المرتبطة بالأزمات البركانية.

في الختام، فإن تمارين السيناريو مثل تلك التي أجرتها CONVERSE لا تقدر بثمن في الاستعداد للاضطرابات البركانية. ومن خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، تعزز هذه التمارين فهمنا للأنظمة البركانية وتساعدنا على تطوير استراتيجيات الاستجابة الفعالة. ومن خلال إشراك الأصوات المتنوعة والعلماء في بداية حياتهم المهنية، يضمن هذا النهج التعاوني أننا مجهزون بشكل أفضل للتعامل مع الأزمات البركانية المستقبلية.

أسئلة وأجوبة

1. لماذا اختارت شركة CONVERSE الحقل البركاني في سان فرانسيسكو لممارسة السيناريو؟

اختارت CONVERSE حقل سان فرانسيسكو البركاني نظرًا لخصائصه الفريدة وإدارته، والتي قدمت مجموعة مختلفة من التحديات مقارنة بالمخاريط البركانية التقليدية.

2. كيف تمكن العلماء من المشاركة في تمرين السيناريو؟

وتم إجراء تمرين السيناريو افتراضيًا، مما سمح للعلماء بالمشاركة دون الحاجة إلى السفر. وقد شجع هذا النهج الشامل على المشاركة على نطاق أوسع والتعاون الموسع.

3. ما هو دور اللجنة العلمية الاستشارية في مشروع CONVERSE؟

تقوم اللجنة الاستشارية العلمية بجمع المعلومات، وتسهيل التعاون، والتأكد من مراعاة وجهات النظر المتنوعة في تخطيط الاستجابة البركانية.

4. لماذا ركزت CONVERSE على البراكين في المنطقة الجنوبية الغربية؟

على الرغم من نشاطها المنخفض الواضح ونقص المراقبة، فإن هذه البراكين لديها القدرة على الانفجارات المستقبلية بسبب تاريخها الجيولوجي الحديث. تساعدنا دراسة هذه المواقع على فهم التحديات المرتبطة بالأزمات البركانية في المناطق الأقل مراقبة.

5. كيف تساهم تمارين السيناريو مثل تلك التي أجرتها CONVERSE في الاستعداد للاستجابة للبراكين؟

تعمل تمارين السيناريو على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتطوير استراتيجيات الاستجابة الفعالة. ومن خلال إشراك أصوات متنوعة وعلماء في بداية حياتهم المهنية، تضمن هذه التدريبات أننا مجهزون بشكل أفضل للتعامل مع الأزمات البركانية في المستقبل.