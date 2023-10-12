ثوران تاوبو عام 232 تم تأريخه أخيرًا: تم العثور على أدلة جديدة في الجليد في القطب الجنوبي

تقع بحيرة تاوبو، وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة في أوقيانوسيا، في وسط الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. هذا المسطح المائي الضخم هو في الواقع بحيرة كالديرا، حيث يحتل منخفضًا يشبه المرجل والذي تشكل بعد ثوران بركاني أدى إلى إفراغ غرفة الصهارة.

يتمتع بركان تاوبو العملاق بتاريخ من الانفجارات العنيفة. أحدث ثوران بركاني، والمعروف باسم ثورانوي الفائق، حدث منذ حوالي 25,500 عام. غطت الجزيرة الشمالية بأكملها بطبقات سميكة من الرماد والصخور النارية. ومنذ أكثر من 2,000 عام، ثار البركان مرة أخرى، مما أدى إلى أكبر ثوران معروف في نيوزيلندا.

كان تحديد التاريخ الدقيق لهذا الثوران تحديًا للعلماء. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة بقيادة ستيفن بيفا، دكتوراه. كشف مرشح في جامعة تي هيرينجا واكا - جامعة فيكتوريا في ولنجتون، عن أدلة حاسمة تشير إلى الانفجار الذي حدث في أواخر الصيف / أوائل الخريف في عام 232.

اكتشف بيفا وفريقه سبع شظايا زجاجية بركانية فريدة من نوعها مدفونة في أعماق نواة جليدية تم الحصول عليها من تطور المناخ في جزيرة روزفلت (RICE) في غرب القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال التحليل الجيوكيميائي، أكد الباحثون أن هذه الشظايا مرتبطة بثوران بركان تاوبو. إن وجود هذه الشظايا في القارة القطبية الجنوبية، على بعد أكثر من 5,000 كيلومتر، هو شهادة على القوة الهائلة للثوران.

توفر نتائج الدراسة بصمة مزدوجة لبركان تاوبو كمصدر للثوران. يسمح هذا التأكيد للعلماء بمواصلة دراسة التأثيرات العالمية المحتملة للثوران على الغلاف الجوي والمناخ، وتسليط الضوء على تاريخ ثوران البركان وسلوكه.

لا يزال بركان تاوبو العملاق نشطًا، مما يجعل دراسة ثوراناته السابقة ونشاطه المستقبلي المحتمل ذات أهمية كبيرة.

العنوان: ثوران تاوبو عام 232 تم تحديد تاريخه أخيرًا: العثور على دليل جديد في جليد القطب الجنوبي

المصدر: التقارير العلمية (2023)

التعاريف:

– بحيرة كالديرا : بحيرة كبيرة تكونت في المنطقة المنخفضة التي خلفها انهيار الأرض إثر ثوران بركاني

- البركان العملاق: بركان قادر على إحداث ثوران بمقذوفات أكبر من 1,000 كيلومتر مكعب.

– الثوران الفائق: ثوران بركاني كبير للغاية يطلق ما لا يقل عن 1,000 كيلومتر مكعب من المواد البركانية

– الجيوكيمياء: دراسة التركيب الكيميائي للصخور والمعادن وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض

– الصهارة : الصخور المنصهرة الموجودة تحت سطح الأرض

– قلب الجليد: عينة أسطوانية من الجليد يتم حفرها من نهر جليدي أو صفيحة جليدية، تستخدم لدراسة المناخ والظروف الجوية الماضية.