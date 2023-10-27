روسيا تضع أنظارها على إطلاق محطة فضائية جديدة في عام 2027

تخطط روسيا لإطلاق محطة فضائية خاصة بها في عام 2027، بحسب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين. واتخذت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس قرارًا ببناء موقعها المداري الخاص العام الماضي بعد إعلان مغادرتها محطة الفضاء الدولية. وتأتي هذه الخطوة مع نفاد موارد محطة الفضاء الدولية، وتعتقد روسيا أن إنشاء محطة كاملة ضروري لمواصلة مساعيها لاستكشاف الفضاء.

وكانت محطة الفضاء الدولية، التي تم إطلاقها في عام 1998، رمزا للدبلوماسية والتعاون الدوليين. ومع ذلك، بعد عزلتها إلى حد كبير عن الغرب في أعقاب الحرب في أوكرانيا، قررت روسيا متابعة إنشاء محطة فضائية خاصة بها. وعلى الرغم من أن خروج روسيا من محطة الفضاء الدولية كان مخططًا له في عام 2028، إلا أن رئيس روسكوزموس يوري بوريسوف أكد على حاجة روسيا إلى التصرف بسرعة لتجنب التخلف في مجال استكشاف الفضاء. وذكر بوريسوف أن محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية عمرها التشغيلي ومن المرجح أن يتم إخراجها من الخدمة بحلول عام 2030.

يعد إنشاء محطة مدارية روسية بحلول عام 2024 أمرًا بالغ الأهمية لضمان احتفاظ روسيا بقدراتها واستمرار قدرتها على المنافسة مع اللاعبين العالميين الآخرين. شرعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان في مشروع مشترك لتطوير محطة فضائية جديدة. وتوجد محطة تيانجونج الفضائية الصينية أيضًا في المدار، بينما تهتم الشركات الخاصة بشكل متزايد ببناء محطاتها الخاصة بسبب انخفاض تكلفة السفر إلى الفضاء.

وبالإضافة إلى المحطة الفضائية الجديدة، أكد بوتين مجددا التزام روسيا ببرنامج الهبوط على سطح القمر. وعلى الرغم من فشل مهمة لونا-25 في وقت سابق من هذا العام، أكد بوتين أن الأخطاء جزء من استكشاف الفضاء وأن الخبرة المكتسبة سيتم استخدامها في المهام المستقبلية. تحطمت المركبة لونا 25، التي كانت تهدف إلى استكشاف القطب الجنوبي للقمر بحثًا عن علامات على وجود قاعدة بشرية محتملة، قبل الهبوط، لكن الهند نجحت في تحقيق الهبوط على سطح القمر بعد فترة وجيزة.

ومع خططها الطموحة لإنشاء محطة فضائية جديدة وجهودها المستمرة لاستكشاف القمر، فإن روسيا عازمة على الحفاظ على مكانتها كلاعب رئيسي في مجال استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

1. لماذا تقوم روسيا ببناء محطة فضائية خاصة بها؟

أعلنت روسيا خروجها من محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب عزلتها إلى حد كبير عن الغرب بعد الحرب في أوكرانيا. وترى البلاد أن هناك حاجة إلى محطة كاملة لمواصلة مساعيها لاستكشاف الفضاء مع نفاد موارد محطة الفضاء الدولية.

2. متى سيتم إطلاق المحطة الفضائية الروسية الجديدة؟

وتخطط روسيا لإطلاق محطتها الفضائية الجديدة في عام 2027، على أن يتم وضع الجزء الأول في المدار. يعد بناء المحطة بسرعة أمرًا بالغ الأهمية لتجنب التخلف عن منافسيها العالميين.

3. ما هي المحطات الفضائية الأخرى الموجودة في المدار حالياً؟

وإلى جانب المحطة الفضائية الروسية المخطط لها، هناك أيضًا محطة تيانجونج الفضائية الصينية. وتهتم الشركات الخاصة أيضًا ببناء محطاتها الخاصة مع استمرار انخفاض تكلفة السفر إلى الفضاء.

4. ما هو موقف روسيا من استكشاف القمر؟

وعلى الرغم من فشل مهمة لونا-25 في وقت سابق من هذا العام، إلا أن روسيا تظل ملتزمة ببرنامج الهبوط على سطح القمر. وشدد الرئيس بوتين على أن الأخطاء جزء من استكشاف الفضاء، وسيتم الاستفادة من الخبرة المكتسبة في المهام المستقبلية.