محطة مدارية روسية جديدة من المقرر تشغيلها بحلول عام 2027

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس أن المحطة المدارية الروسية الجديدة، التي تهدف إلى تطوير استكشاف الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS)، في طريقها للتشغيل بحلول عام 2027. وعلى الرغم من الانتكاسة التي واجهتها أول مهمة روسية لإطلاق القمر منذ 47 عامًا، أعرب بوتين عن الالتزام بالمضي قدماً في البرنامج القمري للبلاد.

وشدد بوتين على ضرورة إنشاء محطة شاملة تشمل أكثر من مجرد شريحة واحدة. وقال: “مع نفاد موارد محطة الفضاء الدولية، لا نحتاج إلى جزء واحد فقط، بل إلى المحطة بأكملها إلى الخدمة”. وشدد الرئيس على أهمية التطوير في الوقت المناسب لمنع التخلف في قدرات الرحلات الفضائية المأهولة.

وبحسب يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية، فإن الحفاظ على قدرات روسيا في الرحلات الفضائية المأهولة بعد عام 2030 يستلزم إنشاء محطة مدارية روسية. وأوضح بوريسوف: "إذا لم نبدأ العمل على نطاق واسع لإنشاء محطة مدارية روسية في عام 2024، فمن المحتمل جدًا أن نفقد قدرتنا بسبب الفجوة الزمنية. ما أعنيه هو أن محطة الفضاء الدولية لن تكون هناك بعد الآن، والمحطة الروسية لن تكون جاهزة”.

واعترف بوتين بالأخطاء الفنية التي أدت إلى تحطم المركبة لونا-25 على القطب الجنوبي للقمر في أغسطس. ورغم الانتكاسة، طمأن الجمهور بأن البرنامج القمري سيستمر، مؤكدا أن “الأخطاء أخطاء. إنه عار لنا جميعا. هذا هو استكشاف الفضاء، والجميع يفهم ذلك. إنها خبرة يمكننا الاستفادة منها في المستقبل”.

ويهدف تطوير المحطة المدارية الروسية الجديدة إلى دمج أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا، مما يضمن امتلاكها القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وبينما حدد الجدول الزمني الأصلي إطلاق القمر التالي في عام 2027، اقترح بوريسوف إمكانية تقديمه إلى عام 2026.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الجدول الزمني للمحطة المدارية الروسية الجديدة؟

ج: أعلن الرئيس بوتين أن الجزء الأول من المحطة المدارية الروسية سيبدأ العمل بحلول عام 2027.

سؤال: هل روسيا ملتزمة ببرنامجها القمري رغم الإخفاقات الأخيرة؟

ج: نعم، أكد الرئيس بوتين التزام روسيا بالمضي قدماً في البرنامج القمري.

س: لماذا يعد إنشاء محطة مدارية روسية ضروريا؟

ج: إن الحفاظ على قدرات روسيا في مجال الرحلات الفضائية المأهولة يتطلب تطوير محطة مدارية روسية حيث من المتوقع أن تنفد موارد محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2030.

س: ما الذي ستأخذه المحطة المدارية الروسية الجديدة في الاعتبار أثناء التطوير؟

ج: تهدف المحطة إلى النظر في الإنجازات المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا والاستعداد لمواجهة المهام المستقبلية.

س: هل سيستمر البرنامج القمري بعد الهبوط الأخير؟

ج: نعم، أكد الرئيس بوتين أن البرنامج القمري سيستمر رغم الانتكاسات.