كسوف الشمس "حلقة النار" يأسر الملايين من أبناء الأرض

انبهر الملايين من الناس حول العالم بكسوف الشمس الذي حدث مؤخراً على شكل "حلقة النار". ومع ذلك، بينما كان معظمنا يشاهد الكسوف من الأرض، قدم قمر صناعي أمريكي قوي للطقس منظورًا مختلفًا من الفضاء. التقط القمر الصناعي GOES-East التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ظل الكسوف المهيمن للقمر وهو يمر فوق الكوكب من مسافة 22,300 ميل فوق.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ليلقي بظلاله على سطح كوكبنا. وكان الكسوف الأخير عبارة عن "كسوف حلقي للشمس"، حيث يكون القمر بعيدًا عن الأرض. وهذا يجعل القمر يبدو أصغر ولا يغطي الشمس بالكامل. وبدلاً من ذلك، فإنه يخلق تأثير "حلقة النار" الجميلة، مما يترك مخططًا رفيعًا لنجمنا مرئيًا.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا في المسار المباشر للكسوف، لا يزال من الممكن مشاهدة كسوف جزئي باستخدام نظارات رؤية الشمس المعتمدة. ومع ذلك، فإن الكسوف الكلي التالي للشمس في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية سيحدث في 8 أبريل 2024. وحتى ذلك الحين، لن يحدث الكسوف الحلقي التالي فوق الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039.

يعتبر كسوف الشمس الكلي والحلقي من الأحداث الخاصة التي تولد الكثير من الإثارة الفلكية. وهي حوادث نادرة نسبيا، مما يجعلها متوقعة للغاية. لذلك، عندما يحدث الكسوف التالي، تأكد من الاستمتاع بالعرض.

مصادر:

– مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في خليج تامبا

- ناسا