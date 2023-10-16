حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

كسوف الشمس "حلقة النار" يأسر الملايين من أبناء الأرض

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 16، 2023
كسوف الشمس "حلقة النار" يأسر الملايين من أبناء الأرض

انبهر الملايين من الناس حول العالم بكسوف الشمس الذي حدث مؤخراً على شكل "حلقة النار". ومع ذلك، بينما كان معظمنا يشاهد الكسوف من الأرض، قدم قمر صناعي أمريكي قوي للطقس منظورًا مختلفًا من الفضاء. التقط القمر الصناعي GOES-East التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ظل الكسوف المهيمن للقمر وهو يمر فوق الكوكب من مسافة 22,300 ميل فوق.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ليلقي بظلاله على سطح كوكبنا. وكان الكسوف الأخير عبارة عن "كسوف حلقي للشمس"، حيث يكون القمر بعيدًا عن الأرض. وهذا يجعل القمر يبدو أصغر ولا يغطي الشمس بالكامل. وبدلاً من ذلك، فإنه يخلق تأثير "حلقة النار" الجميلة، مما يترك مخططًا رفيعًا لنجمنا مرئيًا.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا في المسار المباشر للكسوف، لا يزال من الممكن مشاهدة كسوف جزئي باستخدام نظارات رؤية الشمس المعتمدة. ومع ذلك، فإن الكسوف الكلي التالي للشمس في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية سيحدث في 8 أبريل 2024. وحتى ذلك الحين، لن يحدث الكسوف الحلقي التالي فوق الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039.

يعتبر كسوف الشمس الكلي والحلقي من الأحداث الخاصة التي تولد الكثير من الإثارة الفلكية. وهي حوادث نادرة نسبيا، مما يجعلها متوقعة للغاية. لذلك، عندما يحدث الكسوف التالي، تأكد من الاستمتاع بالعرض.

مصادر:
– مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في خليج تامبا
- ناسا

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

فيما يتعلق بتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين التي كشف عنها Sentinel-5P

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا
علوم

عنوان جديد: استكشاف جمال وغموض الكويكبات في الفضاء

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا
علوم

إعادة بناء Pierolapithecus catalaunicus توفر نظرة ثاقبة حول القرد العظيم وتطور الإنسان

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

فيما يتعلق بتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين التي كشف عنها Sentinel-5P

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

عنوان جديد: استكشاف جمال وغموض الكويكبات في الفضاء

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

إعادة بناء Pierolapithecus catalaunicus توفر نظرة ثاقبة حول القرد العظيم وتطور الإنسان

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

تطبيق المبادئ التطورية على الأنظمة غير الحية

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات