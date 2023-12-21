تكشف الدراسة أن التفاعلات الفيروسية تؤدي إلى تغيرات في إيقاع دييل في البكتيريا البحرية

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Research الضوء على الدور الحاسم للفيروسات في إحداث تغييرات إيقاعية في العوالق الجرثومية البحرية. في حين ركزت الأبحاث السابقة على عوامل مثل الآليات الفسيولوجية المعتمدة على الضوء، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على التأثير الكبير للفيروسات على هذه الأنماط.

قام باحثون من جامعة شيامن بجمع عينات على مدار دورة كاملة من طبقات المياه المختلفة في البيئات الساحلية والمحيطات المفتوحة، وفحصوا العلاقات بين وفرة الفيروسات وإنتاجها واضمحلالها واستراتيجيات العدوى، ووفرة العوالق البكتيرية ونشاطها وبنيتها وتنوعها. . توضح النتائج أن التفاعلات بين الفيروس ومضيفه تظهر أنماطًا مختلفة في الموائل الساحلية وموائل المحيطات المفتوحة.

تكشف الدراسة أن الفيروسات تلعب دورًا حيويًا في تنظيم إيقاعات العوالق البكتيرية البحرية. يتبع النشاط الفيروسي أنماطًا محددة، حيث تكون الفيروسات التي تصيب البكتيريا الزرقاء التي تقوم بالتمثيل الضوئي أكثر نشاطًا أثناء النهار وتكون خاملة أثناء الليل. ومع ذلك، لا يزال هناك فهم محدود حول كيفية تأثير الفيروسات الموجودة في البيئات البحرية الطبيعية على إيقاعات البكتيريا العوالق.

ويسلط البحث الضوء أيضًا على أن الالتهابات الفيروسية لها تأثير كبير على تنوع المجتمعات البكتيرية. في المناطق الساحلية، تؤدي زيادة الالتهابات الفيروسية اللايسوجينية إلى انخفاض في تنوع مجتمع البكتيريا المضيفة، مما يدعم نظرية "الفائز على الظهر". في بيئات المحيطات المفتوحة، تؤدي زيادة العدوى الفيروسية التحللية إلى زيادة تنوع المجتمع، بما يتماشى مع نموذج "اقتل الفائز". تشير هذه النتائج إلى أن استراتيجيات العدوى الفيروسية المختلفة يمكن أن تنظم هياكل المجتمع المضيف وتؤثر على دورات الكربون البحرية وتغير المناخ العالمي.

تقدم الدراسة رؤى جديدة حول الاستراتيجيات البيئية الفيروسية وتأثيرها على النظم البيئية البحرية. سوف تتعمق الأبحاث المستقبلية بشكل أعمق في العمليات والأهمية البيئية للتفاعلات بين مضيف الفيروس في بيئات وجداول زمنية مختلفة. ستساهم هذه المعرفة في فهم أفضل للدورات البيوجيوكيميائية البحرية وآثارها على النظم البيئية العالمية.