تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا جديدة حول أقطاب الشمس

لطالما انبهر العلماء بأسرار الشمس، والآن يتجهون إلى الذكاء الاصطناعي (AI) لفتح آفاق جديدة حول أقطاب الشمس المجهولة. في حين أن إرسال الأقمار الصناعية لمراقبة القطبين مباشرة أمر مكلف للغاية، فإن الباحثين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء مراصد افتراضية وتوليد تخمينات مدروسة حول الشكل الذي قد يبدو عليه القطبان.

يوضح بينوا تريمبلاي، الباحث في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NCAR)، أنه من خلال الاستفادة من المعلومات المتاحة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة لاستكشاف ونمذجة ديناميكيات الشمس ثلاثية الأبعاد. ستسلط هذه التقنية الجديدة الضوء على كيفية تأثير إشعاع الشمس على التقنيات الحساسة على الأرض، مثل الأقمار الصناعية وشبكة الطاقة والاتصالات اللاسلكية.

حاليًا، تقتصر عمليات رصد الشمس على ما يمكن رؤيته بواسطة الأقمار الصناعية من المنطقة الاستوائية. يملأ نهج الذكاء الاصطناعي المقترح الحلقة المفقودة ويحسن فهمنا لديناميكيات الشمس من خلال ربطها بما نعرفه عن النجوم الأخرى.

ولتحقيق ذلك، استخدم تريمبلاي وزملاؤه مجالات الإشعاع العصبي (NeRFs)، وهي شبكات عصبية تحول الصور ثنائية الأبعاد إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد معقدة. من خلال تكييف NeRFs مع صور الشمس فوق البنفسجية القصوى (EUV)، أنشأ الباحثون "SuNeRFs" (حقول إشعاع الشمس العصبية). تقارب هذه النماذج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الشكل الذي قد تبدو عليه الأعمدة الشمسية باستخدام سلسلة زمنية من الصور التي تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية لمراقبة الأشعة فوق البنفسجية.

في حين أن نماذج الذكاء الاصطناعي هي نماذج تقريبية، إلا أنها توفر أدوات لا تقدر بثمن لدراسة الشمس وإبلاغ البعثات الشمسية المستقبلية. فريق البحث متفائل بشأن إمكانية تطورات الذكاء الاصطناعي لتحسين نماذجهم وفتح إمكانيات جديدة للاستكشاف العلمي.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

لماذا يصعب مراقبة قطبي الشمس مباشرة؟

إن مراقبة قطبي الشمس بشكل مباشر أمر صعب ومكلف لأنه يتطلب إرسال أقمار صناعية مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في دراسة قطبي الشمس؟

يتيح الذكاء الاصطناعي للباحثين إنشاء مراصد افتراضية وإنشاء تقديرات تقريبية لما قد تبدو عليه أقطاب الشمس باستخدام بيانات الأقمار الصناعية الموجودة. وهذا يوفر رؤى فعالة من حيث التكلفة حول ديناميكيات الشمس وتأثيرها على تقنيات الأرض.

ما هي مجالات الإشعاع العصبي (NeRFs)؟

حقول الإشعاع العصبي (NeRFs) هي شبكات عصبية تعمل على تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد معقدة. وفي سياق دراسة الشمس، تساعد NeRFs في إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لقطبي الشمس بناءً على ملاحظات الأقمار الصناعية المتاحة.

هل هناك أي مهمات مخصصة لدراسة قطبي الشمس؟

ولا توجد حاليا أي مهمات مخصصة لدراسة قطبي الشمس. ومع ذلك، ستوفر مهمة Solar Orbiter التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورًا قريبة قيمة للشمس، مما يساهم في التحقق من صحة نماذج القطبين التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحسينها.