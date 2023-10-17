سر وأهمية الكويكبات

الكويكبات، تلك القطع الغامضة من الصخور التي تسكن نظامنا الشمسي، طالما فتنت الجيولوجيين. لا توفر هذه الأجرام السماوية أدلة حول تاريخ نظامنا الشمسي فحسب، بل لديها أيضًا القدرة على الاصطدام بالأرض، مما يسبب تأثيرات كبيرة. أحد هذه الكويكبات التي جذبت الاهتمام هو بينو، وهو عبارة عن صخرة يبلغ عرضها ثلث ميل، وقد تكون في مسار نحو الأرض خلال الـ 200 عام القادمة.

في الآونة الأخيرة، أعاد العلماء أجزاء من بينو لدراسة تركيبها. ونجحت المركبة الفضائية التي تم إطلاقها في عام 2016 في الدوران حول الكويكب، ورسمت خريطة لسطحه وكشفت عن مظهر مظلم وقاتم. ويشير هذا إلى وجود الكربون، وهو لبنة أساسية للحياة. إن فهم مزيج الكربون والأحماض الأمينية في الأجرام السماوية مثل بينو يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول أصول الحياة على الأرض وإمكانية الحياة في أماكن أخرى من الكون.

إحدى الطرق التي يدرس بها علماء الفلك الكويكبات هي فحص الأحداث التي أحدثتها في الماضي. ويعتقد أن خليج تشيسابيك، الواقع في ولاية فرجينيا، قد نشأ نتيجة اصطدام كويكب قبل 35 مليون سنة. أدى هذا الحدث إلى تعطيل المنطقة بشكل كبير، مما تسبب في حدوث موجات تسونامي وتغيير جغرافية شرق أمريكا الشمالية. أدت أحداث تأثير مماثلة عبر تاريخ الأرض إلى انقراضات جماعية، مما شكل مسار التطور وسمح بظهور أشكال حياة جديدة.

تتيح دراسة الكويكبات مثل بينو وأحداث الاصطدام السابقة للعلماء اكتساب فهم أفضل لتاريخ نظامنا الشمسي ومخاطر الاصطدام المحتملة التي قد تواجهها الأرض في المستقبل. ومن خلال كشف أسرار هذه الأجرام السماوية، يمكننا الاستمرار في توسيع معرفتنا بالكون وإمكانيات الحياة خارج كوكبنا.

مصادر:

- ناسا