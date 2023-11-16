إنجازات جديدة في علوم الفضاء تم تحقيقها في أحدث رحلة لشركة Virgin Galactic

تواصل Virgin Galactic تحقيق تقدم مثير للإعجاب في مجال السفر التجاري إلى الفضاء، كما يتضح من رحلتها الناجحة Unity 2 في مهمة Galactic 05. وقد حملت هذه المهمة الأخيرة، والتي تمثل الرحلة السادسة الناجحة للشركة خلال ستة أشهر فقط، مجموعة متنوعة من الأفراد، بما في ذلك عالمان، وسائح خاص، ومدرب رواد فضاء.

كان الدكتور آلان ستيرن، عالم الكواكب الشهير من معهد أبحاث الجنوب الغربي (SWRI)، أحد العلماء الموجودين على متن الطائرة. اشتهر بدوره كمحقق رئيسي في مهمة نيو هورايزنز، التي قدمت رؤى رائدة حول بلوتو وحزام كويبر. أثناء رحلة الوحدة 2، أجرى الدكتور ستيرن سلسلة من التجارب الطبية الحيوية لتتبع الأداء البشري في الفضاء. وشمل ذلك استخدام جهاز مراقبة القلب والنبض Accutracker II لجمع البيانات الفسيولوجية وممارسة مناورة جهاز التصوير الفلكي المحمول Xybion واسع المجال المرئي والأشعة فوق البنفسجية.

انضم إلى الدكتور ستيرن كيلي جيراردي، وهو مشارك نشط في مجال الطيران والملاحة الفضائية الحيوية. قادت جيراردي، التي يرعاها المعهد الدولي لعلوم الملاحة الفضائية (IIAS)، العديد من عمليات المهام لشركة Palantir Technologies وجلبت خبرتها إلى التجارب التي أجريت أثناء رحلة Unity 2. كان تركيزها على جمع البيانات الطبية الحيوية وسلوك السوائل باستخدام معدات متخصصة، بما في ذلك جهاز المراقبة الحيوية Astroskin وجهاز مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم.

لا تساهم هذه التجارب في فهمنا للأداء البشري في الفضاء فحسب، بل لها أيضًا تطبيقات في العالم الحقيقي. ومن خلال دراسة كيفية تصرف السوائل المحصورة في البيئات منخفضة الجاذبية، يمكننا تحسين أنظمة دعم الحياة على المركبات الفضائية وتعزيز تقنيات إدارة الدواء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لنا مراقبة تغيرات نسبة الجلوكوز في الدم أثناء رحلات الفضاء معالجة المشكلات الصحية المحتملة ووضع استراتيجيات للتخفيف من آثار مقاومة الأنسولين.

يسلط نجاح رحلة Unity 2 وإنجازات الدكتور ستيرن وجيراردي الضوء على الأهمية المتزايدة للمهام شبه المدارية في تطوير علوم الفضاء. مع كل مهمة ناجحة، تقربنا Virgin Galactic خطوة واحدة من تحقيق إمكانات السفر التجاري إلى الفضاء وتأثيره على مختلف التخصصات العلمية.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو الغرض من رحلة الوحدة 2؟

كانت رحلة Unity 2 بمثابة رحلة شبه مدارية للبحث العلمي، مما سمح بإجراء التجارب في الجاذبية الصغرى وجمع بيانات قيمة عن الأداء البشري في الفضاء.

2. من هم العلماء الذين كانوا على متن الرحلة؟

كان الدكتور آلان ستيرن من معهد أبحاث الجنوب الغربي (SWRI) وكيلي جيراردي، برعاية المعهد الدولي لعلوم الملاحة الفضائية (IIAS)، هما العلماء الذين كانوا على متن الرحلة. لقد أجروا تجارب طبية حيوية تهدف إلى تتبع الأداء البشري وجمع البيانات حول سلوك السوائل وتغيرات نسبة الجلوكوز في الدم في الفضاء.

3. ما هي النتائج الرئيسية من التجارب؟

قدمت التجارب التي أجريت خلال رحلة Unity 2 رؤى قيمة حول الاستجابات الفسيولوجية في الفضاء، وسلوك السوائل في البيئات منخفضة الجاذبية، وتغيرات نسبة الجلوكوز في الدم أثناء رحلات الفضاء. تساهم هذه النتائج في فهمنا للتكيف البشري مع الفضاء ولها تطبيقات في تحسين أنظمة دعم الحياة وممارسات الرعاية الصحية.

4. كيف تساهم هذه الرحلة في مستقبل السفر التجاري إلى الفضاء؟

يوضح نجاح رحلة Unity 2 التقدم الذي أحرزته Virgin Galactic في تحقيق إمكانات السفر التجاري إلى الفضاء. مع كل مهمة ناجحة، نقترب خطوة واحدة من جعل الفضاء متاحًا للبحث العلمي والسياحة والعديد من التطبيقات الأخرى، مما يمهد الطريق لتحقيق اختراقات وتقدمات جديدة في علوم الفضاء.