فيرجن جالاكتيك تؤجل مهمة السياحة الفضائية ليوم واحد

أعلنت شركة Virgin Galactic عن تأجيل مهمتها القادمة للسياحة الفضائية، Galactic 04، لمدة يوم واحد. وستُجرى المهمة، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس 5 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر. التأخير هو السماح للفريق بإكمال الاستعدادات والفحوصات اللازمة للمركبة.

ستشمل Galactic 04 ثلاثة عملاء مدفوعين سيختبرون السفر إلى الفضاء دون المداري على متن الطائرة الفضائية VSS Unity التابعة لشركة Virgin Galactic. وستحمل الطائرة طائرتها الحاملة VMS Eve، وستقلع من قاعدة Spaceport America في نيو مكسيكو. وسيبدأ في هذه المهمة مدير الإعلانات البريطاني تريفور بيتي، ومعلم علم الفلك الأمريكي رون روسانو، والمغامر نميرا سالم. وسيكون سالم أول باكستاني يصل إلى الحدود النهائية.

إلى جانب العملاء، ستكون بيث موسى، كبيرة مدربي رواد الفضاء في Virgin Galactic، حاضرة أيضًا في مقصورة Unity، مما يساعد على ضمان رحلة آمنة وممتعة للجميع. ستقود الطائرة الفضائية كيلي لاتيمر وسي جيه ستوركو، بينما سيتولى نيكولا بيسيل وجميل جانجوا السيطرة على إيف.

بمجرد اكتمال المهمة، سيعود كل من Unity وEve إلى Spaceport America. ستكون هذه الرحلة الفضائية التجارية الرابعة لشركة Virgin Galactic، بعد مساعي مماثلة في يونيو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام.

وبينما تخطط الشركة حاليًا للطيران مرة واحدة شهريًا مع Unity، فقد أشارت إلى أن تواتر الرحلات سيزداد بشكل كبير في عام 2026 عندما تصبح "فئة دلتا" الجديدة من الطائرات الفضائية جاهزة للعمل. تم تصميم هذه المركبات الجديدة ليتم إطلاقها بشكل متكرر مرة واحدة في الأسبوع.

بشكل عام، تتطلع Virgin Galactic بفارغ الصبر إلى إكمال Galactic 04 بنجاح والتقدم المستمر في السياحة الفضائية في المستقبل.

مصادر:

Virgin Galactic عبر X (تويتر سابقًا) – بيان بتاريخ 1 أكتوبر 2021