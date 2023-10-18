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تم الكشف عن التطور النهائي للنجم الضخم من خلال ملاحظات المستعر الأعظم

Byروبرت أندرو

أكتوبر 18، 2023
تم الكشف عن التطور النهائي للنجم الضخم من خلال ملاحظات المستعر الأعظم

حقق فريق بحثي بقيادة الدكتور زانغ جوجيا من مراصد يونان التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم والبروفيسور وانغ شياو فنغ من جامعة تسينغهوا، اختراقًا في فهم المراحل النهائية للنجوم الضخمة من خلال ملاحظاتهم للمستعر الأعظم SN 2023ixf في المجرة القريبة. المجرة ميسييه 101.

المستعرات الأعظم من النوع الثاني هي النوع الأكثر شيوعًا للانفجارات النجمية في الكون، ولكن كان من الصعب تحديد العمليات التي تؤدي إلى حالة الانهيار الأساسي. من خلال دراسة انفجار SN 2023ixf الذي يحدث مرة واحدة في العمر، اكتشف الفريق معلومات حيوية حول آليات فقدان الكتلة المشاركة في تطور هذه النجوم السلفية الضخمة الغنية بالهيدروجين.

أحد الجوانب المهمة للنتائج التي توصلوا إليها هو تقدير الكتلة التي تم طردها قسراً من النجم في نهاية حياته. يلقي هذا الضوء على التطور النهائي للنجم ويوفر بيانات قيمة لفهم العملية برمتها.

استخدم الفريق الأطياف الوامضة، وهي إشارات الضوء الأولى لانفجارات المستعرات الأعظم الناجمة عن تأين المادة المحيطة بالنجم (CSM) والرياح النجمية. ومن خلال التقاط هذه الأطياف، تمكنوا من إنشاء صلة بين انفجارات المستعرات الأعظم من النوع الثاني والتطور المتأخر للنجوم الضخمة.

قدم الانفجار الأخير لـ SN 2023ixf فرصة فريدة لدراسة هذه المشكلة الدائمة. من خلال جمع أطياف فلاش عالية الإيقاع خلال 1-5 أيام بعد الانفجار، تمكن الباحثون من تقييد معلمات المادة المحيطة بالنجم المحيطة بالمستعر الأعظم بإحكام.

بناءً على ملاحظاتهم، من المحتمل أن يكون لدى سلف SN 2023ixf معدل فقدان كتلة قدره 6 × 10-4 مليون سنة في آخر 1-2 سنوات قبل الانفجار. كما وجدوا دليلاً على وجود قذيفة CSM مدمجة مكونة من المواد المحيطة بها تتحرك بسرعة 3 كيلومترًا في الثانية، داخل دائرة نصف قطرها أقل من 55 × 1 سم من السلف.

من خلال البيانات التي تم جمعها منذ حوالي 20 عامًا، تم اقتراح أن سلف SN 2023ixf ربما انتقل من عملاق أحمر فائق إلى عملاق أصفر فائق قصير العمر قبل الانفجار مباشرة. ويدعم معدل فقدان الكتلة المرتفع وسرعة الرياح العالية نسبيًا هذه الفرضية.

ومن المتوقع أن تكون المراقبة والتحقيق المستمر لـ SN 2023ixf علامة فارقة في تاريخ المستعرات الأعظم من النوع الثاني، وستساهم في الكشف عن مصير النجوم الضخمة ضمن نطاق الكتلة من 10 إلى 20 كتلة شمسية.

المصدر
جوجيا تشانغ، هان لين، شياو فنغ وانغ وآخرون. "المواد المحيطة بالنجم يتم قذفها بعنف من قبل نجم ضخم قبل وفاته مباشرة." نشرة العلوم.

By روبرت أندرو

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