يجد الاستطلاع رؤى غير مسبوقة حول ثوران كولومبو وتسونامي عام 1650

سلطت دراسة حديثة أجراها علماء من مركز جيومار هيلمهولتز لأبحاث المحيطات في كيل الضوء على الانفجار التاريخي لبركان كولومبو تحت الماء في عام 1650. ومن خلال استخدام تكنولوجيا التصوير المتقدمة، تمكن الباحثون من إعادة بناء تسلسل الأحداث التي أدت إلى الانفجار. تسونامي كارثي ناجم عن ثوران البركان. تقدم هذه النتائج معلومات قيمة لتطوير برامج مراقبة النشاط البركاني البحري النشط.

كان ثوران بركان كولومبو في بحر إيجه مشهدا أصاب الشهود بالذهول في عام 1650. ووصفت التقارير الصادرة في ذلك الوقت تغيرا ملحوظا في لون ودرجة حرارة الماء، إلى جانب قذف الصخور المتوهجة ووجود ثوران بركان كولومبو في بحر إيجه. النار والبرق. وأدى ثوران البركان إلى حدوث تسونامي مدمر، حيث وصل ارتفاع الأمواج إلى 20 مترًا، مما تسبب في دمار واسع النطاق على طول الساحل.

ويشرح الدكتور ينس كارستينز، الباحث الرئيسي في الدراسة، كيفية إعادة بناء الأحداث التاريخية باستخدام تكنولوجيا التصوير الحديثة. واستخدم الفريق طرقًا زلزالية ثلاثية الأبعاد لإنشاء صورة تفصيلية للحفرة تحت الماء، والتي كشفت أن الانهيار الأرضي الذي أعقبه انفجار بركاني كان سببًا في حدوث التسونامي. ومن خلال مقارنة روايات شهود العيان التاريخية مع عمليات المحاكاة الحاسوبية، أكد الباحثون أن الجمع بين هذين الحدثين يتماشى مع الدمار الملحوظ.

لا توفر الدراسة نظرة ثاقبة للماضي فحسب، بل توفر أيضًا معرفة قيمة لرصد النشاط البركاني المستقبلي والتنبؤ به. ومن خلال فهم الآليات الكامنة وراء الانفجارات البركانية وموجات التسونامي الماضية، يستطيع العلماء تطوير برامج مراقبة محسنة وربما حتى أنظمة إنذار مبكر. ويساهم هذا البحث في الجهود المستمرة، مثل مشروع SANTORY بقيادة البروفيسور الدكتور باراسكيفي نوميكو، في رصد الاضطرابات البركانية في البراكين البحرية النشطة.

لعب استخدام الزلازل البحرية الانعكاسية ثلاثية الأبعاد دورًا حاسمًا في هذه الدراسة. تستخدم هذه التقنية الجيوفيزيائية الموجات الصوتية التي ترتد من الطبقات الجيولوجية تحت قاع البحر، مما يسمح للعلماء بإنشاء مقاطع مقطعية مفصلة. ومن خلال استخدام كابلات قياس متعددة يتم سحبها خلف سفينة الأبحاث، يمكن إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد، تُعرف باسم الحجم الزلزالي.

ومع هذه التطورات في تكنولوجيا التصوير وفهمنا المتزايد للنشاط البركاني تحت الماء، أصبحنا مجهزين بشكل أفضل لرصد وتخفيف المخاطر المرتبطة بهذه الظواهر الطبيعية. إن النتائج التي توصلت إليها دراسة ثوران كولومبو هي بمثابة تذكير بالقوة المذهلة للبراكين وأهمية الدراسة والاستعداد لتأثيرها المحتمل.

أسئلة وأجوبة

س: كيف أعاد الباحثون بناء أحداث ثوران كولومبو عام 1650؟

ج: استخدم الباحثون تكنولوجيا التصوير الحديثة وتحديداً الطرق الزلزالية ثلاثية الأبعاد لإنشاء صورة تفصيلية للفوهة تحت الماء لبركان كولومبو. ومن خلال مقارنة روايات شهود العيان التاريخية مع عمليات المحاكاة الحاسوبية، تمكنوا من إعادة بناء تسلسل الأحداث التي أدت إلى ثوران البركان وما تلاه من موجات تسونامي.

س: ما سبب التسونامي الناجم عن ثوران كولومبو؟

ج: وجد الباحثون أن مجموعة من الانهيارات الأرضية تلتها ثوران بركاني متفجر تسببت في حدوث التسونامي. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال مقارنة روايات شهود العيان التاريخية مع عمليات المحاكاة الحاسوبية ومواءمة الدمار الملحوظ مع مزيج هذين الحدثين.

س: كيف يمكن لهذه النتائج أن تساعد في مراقبة النشاط البركاني؟

ج: إن الأفكار المكتسبة من دراسة ثوران كولومبو عام 1650 يمكن أن تساهم في تطوير برامج المراقبة وربما حتى أنظمة الإنذار المبكر للنشاط البركاني البحري النشط. إن فهم الآليات الكامنة وراء الانفجارات السابقة وموجات التسونامي يسمح للعلماء بالتنبؤ بشكل أفضل بالمخاطر المرتبطة بالأحداث البركانية المستقبلية والتخفيف منها.

س: ما هو الزلزالية الانعكاسية البحرية ثلاثية الأبعاد؟

ج: إن الزلازل الانعكاسية البحرية ثلاثية الأبعاد هي تقنية جيوفيزيائية تستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور مفصلة للهياكل الجيولوجية تحت قاع البحر. ومن خلال ارتداد الموجات الصوتية عن هذه الطبقات وتحليل الانعكاسات، يمكن للعلماء إنشاء مقاطع ثلاثية الأبعاد، تُعرف باسم الأحجام الزلزالية، والتي توفر رؤى قيمة حول السمات الجيولوجية وتاريخ البراكين تحت الماء.