اكتشاف تهديد زلزالي جديد في شمال غرب المحيط الهادئ، وفقًا للدراسة

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أريزونا عن تهديد زلزالي غير معروف سابقًا لمنطقة شمال غرب المحيط الهادئ. ومن خلال فحص حلقات الأشجار، تمكن الباحثون من تحديد حدث زلزالي مهم وقع في منطقة بوجيه لولاندز في غرب واشنطن في أواخر عام 923 ميلادي أو أوائل عام 924 تقريبًا. وقد أثار هذا الاكتشاف مخاوف بشأن الدمار المحتمل الذي يمكن أن يسببه مثل هذا الزلزال في المنطقة. منطقة.

ووجدت الدراسة أن الصدوع الضحلة المماثلة التي تقع على عمق أقل من 18 ميلاً تحت السطح قد انفجرت منذ حوالي 1,000 عام، على غرار الزلازل الأخيرة في منطقة الحدود التركية السورية. وأدت هذه الزلازل، التي بلغت قوتها 7.8 درجة وما يقرب من ذلك، إلى تدمير آلاف المباني وخسارة أكثر من 50,000 ألف شخص. والآن، يبدو أن شمال غرب المحيط الهادئ يواجه تهديدًا مماثلاً بالزلازل.

ويقدر الباحثون أن أكثر من 4 ملايين من سكان شمال غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك المدن الكبرى مثل سياتل وتاكوما وأولمبيا، معرضون للخطر. كما كشفت الدراسة أن الصدوع الضحلة في المنطقة مترابطة إما عن طريق الوصلات الجوفية أو انتقال الضغط من صدع إلى آخر. وقد دفعت هذه النتيجة الباحثين إلى اقتراح أن نماذج المخاطر الإقليمية الحالية بحاجة إلى التحديث لتشمل تهديد الزلازل.

لقد كان العلماء على علم بوجود الصدوع الضحلة في المنطقة منذ ستينيات القرن الماضي، لكن لم يكن من الواضح في السابق متى وكيف تمزقت هذه الصدوع آخر مرة. استخدمت الدراسة جذوع الأشجار التي ماتت خلال الأحداث الزلزالية السابقة لتحديد توقيت هذه الزلازل. ومن خلال مقارنة أنماط نمو الأشجار القديمة مع تلك التي لا تزال على قيد الحياة، تمكن الباحثون من تحديد أن الأحداث الزلزالية حدثت في أواخر الخريف وحتى أوائل الربيع من أواخر عام 1960 إلى أوائل عام 923.

يسلط البحث الضوء على الحاجة إلى تحسين الفهم والاستعداد في مواجهة تهديد الزلزال. كما أنه بمثابة تذكير بأهمية التحديث المستمر لنماذج المخاطر لتقييم المخاطر التي تشكلها الكوارث الطبيعية بدقة.

مصادر:

– دراسة جامعة أريزونا بقيادة البروفيسور بريان بلاك

- نشر في مجلة Science Advances