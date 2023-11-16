دراسة جديدة تكشف عن إمكانات Vinigrol في قمع الاستجابة الالتهابية

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم عن إمكانات واعدة في فينجرول - المنتج الطبيعي - في تثبيط استجابة الجسم للالتهابات. حدد الفريق، بقيادة البروفيسور وانغ لي من معهد الفيزياء الحيوية، إيزوميراز ثاني كبريتيد البروتين (PDI) باعتباره الهدف المباشر للفينيجرول على غشاء الخلية.

يُعرف Vinigrol بأنشطته البيولوجية المختلفة، بما في ذلك مكافحة ارتفاع ضغط الدم وتثبيط تراكم الصفائح الدموية. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على قدرته على استعداء إشارات عامل نخر الورم α (TNF-α)، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

من خلال تصميم وتوليف مسبار جزيء صغير نشط حيويًا، نجح الباحثون في تحديد PDI باعتباره الهدف البروتيني للفينيجرول. كشفت التحقيقات الإضافية أن فينيجرول يرتبط بالمجال b' لـ PDI، مما يثبط أنشطته المختلفة مثل الاختزال، والأكسدة، والأيزومرية، ووظائف المرافقة الجزيئية. على المستوى الخلوي، تم العثور على فينيجرول لمنع موت الخلايا الناجم عن TNF-α، وتعزيز نشاط الأنزيم البروتيني لـ ADAM17، والحث على انقسام TNFR1.

في نموذج فأر لالتهاب المفاصل الروماتويدي الناجم عن الكولاجين، أظهر فينجرول فعالية كبيرة في تقليل درجة التهاب المفاصل وتلف المفاصل عن طريق تحفيز تساقط TNFR1. تشير هذه النتيجة الواعدة إلى أن استهداف وحدة الإشارة PDI-ADAM17 لتنظيم التخلص من مستقبلات السيتوكينات يمكن أن يكون استراتيجية محتملة لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

تمهد نتائج هذه الدراسة الطريق لمزيد من البحث في تطوير مثبطات الجزيئات الصغيرة الجديدة والانتقائية لإشارات TNF-α، مما يوفر إمكانيات جديدة لعلاج أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي.

أسئلة وأجوبة

ما هو فينجرول؟

Vinigrol هو منتج طبيعي له أنشطة بيولوجية متنوعة، بما في ذلك مكافحة ارتفاع ضغط الدم وتثبيط تراكم الصفائح الدموية.

ما أهمية هذه الدراسة؟

تسلط الدراسة الضوء على قدرة فينجرول على قمع الاستجابة الالتهابية عن طريق تثبيط مسار إشارات TNF-α من خلال تفاعله مع إيزوميراز ثاني كبريتيد البروتين (PDI). يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لتطوير علاجات لأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

كيف يعمل فينجرول؟

يرتبط Vinigrol بالمجال b' لـ PDI، مما يمنع أنشطته المختلفة ويعزز نشاط الأنزيم البروتيني لـ ADAM17. يؤدي هذا إلى التخلص من المستقبلات المناعية TNFR1، التي تعادي مسار إشارات TNF-α.

ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

تشير الدراسة إلى أن استهداف وحدة الإشارة PDI-ADAM17 قد يبشر بالخير في علاج أمراض المناعة الذاتية. من خلال تنظيم طرح مستقبلات السيتوكين، مثل TNFR1، قد يكون من الممكن تخفيف الاستجابة الالتهابية المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.