حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

خسوف "حلقة النار" النادر يأسر الأمريكتين

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 14، 2023
خسوف "حلقة النار" النادر يأسر الأمريكتين

أذهل حدث سماوي نادر ورائع، يُعرف باسم كسوف "حلقة النار"، المشاهدين أثناء مروره عبر الأمريكتين من ولاية أوريغون إلى البرازيل. ومع الإثارة والترقب، تجمع الناس من البلدات الصغيرة والمدن والمناطق الريفية والمتنزهات الوطنية قبل الفجر، على أمل إلقاء نظرة على هذه الظاهرة غير العادية. ويختلف هذا الحدث، الذي يشار إليه أيضًا باسم كسوف الشمس الحلقي، عن كسوف الشمس الكلي في أن القمر لا يغطي الشمس بالكامل. وبدلا من ذلك، تتشكل حدود مشرقة ومتوهجة عندما يقع القمر بين الأرض والشمس.

توافد عشاق الكسوف من جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى مواقع نائية، بحثًا عن أفضل النقاط الممكنة لمشاهدة كسوف حلقة النار. واستمتع آلاف الأشخاص في ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو بمشهد مزدوج، حيث تزامن مهرجان المناطيد الجوي السنوي في المدينة مع الكسوف. قبل أن تخفت السماء لفترة وجيزة، صعدت مئات من بالونات الهواء الساخن النابضة بالحياة برشاقة إلى سماء الفجر.

ومن المقرر أن يعبر كسوف كلي للشمس الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس في أبريل المقبل. تبدأ الرحلة في المكسيك، وسوف تمر من تكساس إلى نيو إنجلاند قبل أن تنتهي في شرق كندا. وفي أكتوبر من العام المقبل، سيحدث كسوف حلقة النار التالي في أقصى الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، بينما ستشهد القارة القطبية الجنوبية هذه الأعجوبة السماوية في عام 2026. وفي الولايات المتحدة، لن يحدث كسوف آخر لحلقة النار حتى عام 2039. تصبح مرئية، مع كون ألاسكا الولاية الوحيدة في مسارها المباشر.

المصدر: لم يتم تضمين عناوين URL.

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

كسوف نادر للشمس على شكل "حلقة النار" يبهج المشاهدين في الأمريكتين

أكتوبر 14، 2023 مامفو بريشيا
علوم

كسوف الشمس المذهل 2023 يكشف النقاب عن "حلقة النار" النادرة

أكتوبر 14، 2023 روبرت أندرو
علوم

اللون المتغير للبحر الأزرق العميق

أكتوبر 14، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

خسوف "حلقة النار" النادر يأسر الأمريكتين

أكتوبر 14، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

كسوف نادر للشمس على شكل "حلقة النار" يبهج المشاهدين في الأمريكتين

أكتوبر 14، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

كسوف الشمس المذهل 2023 يكشف النقاب عن "حلقة النار" النادرة

أكتوبر 14، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

اللون المتغير للبحر الأزرق العميق

أكتوبر 14، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات