أذهل حدث سماوي نادر ورائع، يُعرف باسم كسوف "حلقة النار"، المشاهدين أثناء مروره عبر الأمريكتين من ولاية أوريغون إلى البرازيل. ومع الإثارة والترقب، تجمع الناس من البلدات الصغيرة والمدن والمناطق الريفية والمتنزهات الوطنية قبل الفجر، على أمل إلقاء نظرة على هذه الظاهرة غير العادية. ويختلف هذا الحدث، الذي يشار إليه أيضًا باسم كسوف الشمس الحلقي، عن كسوف الشمس الكلي في أن القمر لا يغطي الشمس بالكامل. وبدلا من ذلك، تتشكل حدود مشرقة ومتوهجة عندما يقع القمر بين الأرض والشمس.

توافد عشاق الكسوف من جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى مواقع نائية، بحثًا عن أفضل النقاط الممكنة لمشاهدة كسوف حلقة النار. واستمتع آلاف الأشخاص في ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو بمشهد مزدوج، حيث تزامن مهرجان المناطيد الجوي السنوي في المدينة مع الكسوف. قبل أن تخفت السماء لفترة وجيزة، صعدت مئات من بالونات الهواء الساخن النابضة بالحياة برشاقة إلى سماء الفجر.

ومن المقرر أن يعبر كسوف كلي للشمس الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس في أبريل المقبل. تبدأ الرحلة في المكسيك، وسوف تمر من تكساس إلى نيو إنجلاند قبل أن تنتهي في شرق كندا. وفي أكتوبر من العام المقبل، سيحدث كسوف حلقة النار التالي في أقصى الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، بينما ستشهد القارة القطبية الجنوبية هذه الأعجوبة السماوية في عام 2026. وفي الولايات المتحدة، لن يحدث كسوف آخر لحلقة النار حتى عام 2039. تصبح مرئية، مع كون ألاسكا الولاية الوحيدة في مسارها المباشر.

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