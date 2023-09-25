يقوم الطلاب المهندسون بإنشاء نظام إنذار مبكر رخيص وفعال لتكاثر الطحالب الخضراء المزرقة

أصبحت أزهار الطحالب الخضراء المزرقة أكثر انتشارًا في بحيرات ألبرتا بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري. يمكن أن تنتج هذه الأزهار سمومًا ضارة تشكل مخاطر على الإنسان والحيوان. قام جوردان إلينياك، وهو طالب هندسة في السنة الثانية من جامعة ميتيس ومشارك في برنامج التدريب الداخلي بجامعة U of A Indigenous الذي يسمى I-STEAM Pathways، بتطوير خلية وقود ميكروبية يمكنها الكشف بسرعة عن تقلبات الجهد التي تسببها السموم. وتساعد هذه التقنية في الكشف المبكر عن تكاثر الطحالب الخضراء المزرقة.

إن خلية الوقود الميكروبية عبارة عن جهاز رخيص الثمن وسهل الإنتاج، ومصنوع من مواد مصنعة بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد. فهو يتعرف على تقلبات الجهد الناتج عن وجود السموم في الماء ويرسل البيانات إلى علماء الأحياء عبر الإنترنت. ومن خلال نظام الإنذار المبكر هذا، يمكن للباحثين والعلماء مراقبة الضرر المحتمل الناجم عن ازدهار هذه الطحالب في الوقت الفعلي.

I-STEAM Pathways هو برنامج متعدد التخصصات يشجع طلاب الأمم الأولى والميتي والإنويت على المشاركة في البحوث العملية في مختلف المجالات البيئية، بما في ذلك العلوم والهندسة البيئية والقانون البيئي والسياسة. يعد عمل جوردان إلينياك مثالًا رائعًا على كيفية قيام هؤلاء الطلاب بإحداث تأثير مفيد في الأبحاث البيئية والحفاظ عليها.

يتمتع نظام الإنذار المبكر الذي طورته شركة Eleniak بالقدرة على أن يكون أداة قيمة في منع انتشار تكاثر الطحالب الخضراء المزرقة الضارة. ومن خلال الكشف عن هذه السموم في وقت مبكر، يمكن اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة البشر والحياة البرية. يوضح جهاز إلينياك المزيج القوي بين العلوم الهندسية والبيئية في معالجة القضايا البيئية الملحة.

تعد هذه التكنولوجيا خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة تكاثر الطحالب الخضراء المزرقة، والتي أصبحت مصدر قلق متزايد بسبب تغير المناخ. وبمساعدة الحلول المبتكرة مثل نظام الإنذار المبكر هذا، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل ونخفف من تأثير هذه الأزهار على أنظمتنا البيئية ومجتمعاتنا.

مصادر:

- جامعة ألبرتا