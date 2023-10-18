منظر مذهل لكسوف الشمس الحلقي الذي تم التقاطه بواسطة القمر الصناعي GOES-16

قدم القمر الصناعي البيئي التشغيلي الثابت بالنسبة للأرض رقم 16 (GOES-16) التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعروف أيضًا باسم GOES-East، لمحة مذهلة عن كسوف الشمس الحلقي من الفضاء. كجزء من سلسلة GOES-R المتقدمة، يلعب هذا القمر الصناعي دورًا حاسمًا في جمع البيانات حول مختلف الظواهر الجوية والهيدرولوجية والمحيطية والمناخية والشمسية والفضائية.

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، لكنه يقع عند أو بالقرب من أبعد نقطة عن الأرض. ونتيجة لذلك، يبدو القمر أصغر من الشمس، مما يؤدي إلى تأثير ساحر يُعرف باسم "حلقة النار".

وتتبع الكسوف الأخير مسارًا من شمال غرب المحيط الهادئ للولايات المتحدة، مرورًا بكاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس. واصلت رحلتها عبر أجزاء من المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وكولومبيا والبرازيل قبل أن تنتهي عند غروب الشمس في المحيط الأطلسي.

باستخدام صوره ذات الدقة المكانية والزمانية العالية، التقط GOES-16 صورًا رائعة لظل القمر وهو يتحرك عبر غرب الولايات المتحدة. وكان هذا المشهد الآسر مرئيا من ولاية أوريغون إلى تكساس، مما سمح بمراقبة مفصلة لكسوف الشمس الحلقي النادر.

يعد العرض المرئي المذهل بمثابة مقدمة لكسوف الشمس الكلي القادم المقرر حدوثه خلال ستة أشهر. في 8 أبريل 2024، سيحتل القمر المسافة المثالية من الأرض ليغطي الشمس بالكامل، مما يخلق ظاهرة سماوية مذهلة. سوف يجتاح هذا الحدث المكسيك والنصف الشرقي من الولايات المتحدة وكندا، ليأسر المشاهدين بجماله المذهل.

مصادر:

- الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): القمر الصناعي GOES-16

– ScienceNews: “الصور تظهر كسوف الشمس الحلقي يتحرك عبر الولايات المتحدة”