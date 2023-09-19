يلتقط المسبار الشمسي التابع لناسا مقطع فيديو نادرًا لانفجار شمسي قوي

أعلنت الوكالة أن مسبارًا شمسيًا تابعًا لوكالة ناسا نجح في التنقل عبر انبعاث كتلي إكليلي قوي من الشمس، مما يوفر دليلًا قيمًا لنظرية طويلة الأمد. التقط مسبار باركر الشمسي لقطات فيديو لهذا الحدث النادر أثناء تحليقه عبر CME في 5 سبتمبر 2022.

الانبعاثات الكتلية الإكليلية هي انفجارات للبلازما في الغلاف الجوي الخارجي للشمس. ولديها القدرة على إحداث اضطرابات في الطقس الفضائي يمكن أن تشكل مخاطر على الأقمار الصناعية وتعطل أنظمة الاتصالات والملاحة. وفي بعض الحالات، يمكن للانبعاث الإكليلي القوي أن يعطل شبكات الطاقة على الأرض.

وقد افترض العلماء أن الانبعاث الإكليلي الإكليلي يمكن أن يتفاعل مع الغبار الموجود بين الكواكب، ويحمله إلى الخارج. تم اقتراح هذه النظرية في ورقة بحثية عام 2003. وأكدت الملاحظات الأخيرة من مسبار باركر الشمسي هذه الظاهرة، حيث لاحظت أن الانبعاث الإكليلي الإكليلي يعمل مثل المكنسة الكهربائية ويزيح جزيئات الغبار لمسافة تصل إلى حوالي 6 ملايين ميل من الشمس. ومع ذلك، تم تجديد الغبار بسرعة.

تعد دراسة التفاعل بين الانبعاث الإكليلي والغبار بين الكواكب أمرًا مهمًا للتنبؤ بالسرعة التي تنتقل بها الانبعاث الإكليلي من الشمس إلى الأرض. يمكن أن تساعد هذه المعرفة في وضع تنبؤات أفضل لوصول التعليم الطبي المستمر والتأثيرات المحتملة على كوكبنا.

ويواصل مسبار باركر الشمسي، الذي تم إطلاقه في عام 2018، مهمته المتمثلة في استكشاف الغلاف الجوي للشمس من خلال الاقتراب من سطحها أكثر من أي مركبة فضائية سابقة. ويوفر هذا القرب فرصًا غير مسبوقة لدراسة الشمس وظواهرها المختلفة.

من خلال مراقبة وتحليل الأحداث مثل اللقاء مع CME، يمكن للعلماء توسيع فهمهم لسلوك الشمس وتحسين قدرتهم على التنبؤ بمخاطر الطقس الفضائي المحتملة والتخفيف من حدتها.

مصادر:

- ناسا

– معمل جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية