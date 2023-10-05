المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا تسقط علبة عينة من الكويكب بينو

نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في إسقاط علبة العينات التي تحتوي على عينات من الصخور والغبار من الكويكب بينو. وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من حمل الشحنة الثمينة، قامت المركبة الفضائية بتوديع العينات والتقطت لقطة للعلبة وهي تتجه نحو الأرض.

أصدرت وكالة ناسا تسلسلًا بالأبيض والأسود لكبسولة العودة أثناء هبوطها عبر الغلاف الجوي للأرض. تُظهر الصور التي التقطتها كاميرا NavCam 1 التابعة لـ TAGCAMS، العلبة وهي تتجه بسرعة نحو الأرض، مع ظهور الهلال الرفيع لكوكبنا على الحافة اليسرى من الصورة. تمت معالجة التسلسل لتحسين تفاصيل العلبة وسحابة الحطام المنبعثة منها.

قبل إطلاقها مباشرة، التقطت كاميرا StowCam الموجودة على متن OSIRIS-REx صورة لكبسولة عودة العينة بينما كانت لا تزال متصلة بسطح أدوات المركبة الفضائية. وفي صورة لاحقة، يمكن رؤية الكبسولة متفحمة بالكامل نتيجة رحلتها عبر الغلاف الجوي للأرض.

تم إطلاق OSIRIS-REx في سبتمبر 2016 ووصل إلى بينو في ديسمبر 2018. وبعد قضاء ما يقرب من عامين في مراقبة الكويكب، نجحت المركبة الفضائية في جمع عينة من سطحه في أكتوبر 2020. وأجرت العينة هبوطًا بمساعدة المظلة في ولاية يوتا، ضمن منطقة مخصصة لذلك. الشكل البيضاوي.

لقد اكتشف العلماء بالفعل وفرة من حطام بينو في علبة العينة، مما يشير إلى أن OSIRIS-REx جمعت مواد أكثر مما كان متوقعًا في البداية. وفي الوقت نفسه، المركبة الفضائية الآن في طريقها إلى مهمتها التالية لاستكشاف الكويكب أبوفيس وسيتم تغيير اسمها إلى OSIRIS-APEX.

المصدر: ناسا/غودارد/جامعة أريزونا/لوكهيد مارتن