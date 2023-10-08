المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا تسقط عينات من الكويكب وتبدأ مهمتها التالية

نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في تسليم حمولتها الثمينة من عينات الصخور والغبار من الكويكب بينو إلى صحراء الأرض في ولاية يوتا. وأثناء توديع العينات، التقطت المركبة الفضائية صورة لكبسولة العودة أثناء توجهها إلى كويكب آخر. أصدرت وكالة ناسا تسلسلًا بالأبيض والأسود لنزول الكبسولة عبر الغلاف الجوي للأرض، تم التقاطه بواسطة كاميرا NavCam 1 التابعة لـ TAGCAMS بعد إطلاقها مباشرة من المركبة الفضائية.

يسلط تسلسل الصور، التي عالجتها وكالة ناسا، الضوء على تفاصيل الكبسولة وسحابة الحطام المنبعثة منها مع تقليل رؤية الأرض وأشعة الشمس المتناثرة. في صورة تم التقاطها قبل إطلاقها مباشرة، يمكن رؤية كبسولة عودة العينة وهي لا تزال متصلة بسطح أدوات المركبة الفضائية. ومع ذلك، في صورة لاحقة، تظهر الكبسولة متفحمة تمامًا بعد رحلتها عبر الغلاف الجوي للأرض، مما يشير إلى نجاح الهبوط بمساعدة المظلة.

انطلقت مهمة OSIRIS-REx في عام 2016 ووصلت إلى الكويكب بينو في عام 2018. وبعد قضاء عامين في مراقبة الصخرة الفضائية وجمع عينة من سطحه في أكتوبر 2020، ودعت المركبة الفضائية بينو وبدأت رحلة العودة إلى الأرض. كشف التفكيك الأخير لعلبة العينة عن وفرة غير متوقعة من الحطام من بينو، مما يشير إلى أن أوزيريس-ريكس جمعت أكثر مما كان متوقعا في البداية.

وبينما يقوم العلماء بتحليل العينات، بدأت المركبة الفضائية نفسها بالفعل في مهمتها التالية. تم الآن إعدادها لاستكشاف الكويكب أبوفيس، مما أدى إلى إعادة تسمية المهمة باسم OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). سيوفر هذا الاستكشاف المستمر للكويكبات رؤى قيمة حول أصول وتكوين هذه الأجرام السماوية، مما يعزز فهمنا للنظام الشمسي.

مصادر:

- ناسا/غودارد/جامعة أريزونا/لوكهيد مارتن

- ناسا / كيجان باربر