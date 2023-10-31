اكتشاف مياه الأرض: مشاهدات غير مسبوقة من القمر الصناعي SWOT

أحدث القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT)، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2022، ثورة في فهمنا للمسطحات المائية على الأرض من خلال توفير بيانات شاملة عن ارتفاع كل المياه تقريبًا على سطح الكوكب. لقد قدم هذا القمر الصناعي الرائد مناظر لا مثيل لها لمحيطاتنا وبحيراتنا وأنهارنا، مما يسلط الضوء على رؤى مهمة حول تيارات المحيطات وتأثيرات تغير المناخ.

خلال أول مدار علمي مدته 21 يومًا، والذي اكتمل في الفترة ما بين 26 يوليو و16 أغسطس 2023، التقطت SWOT بيانات رائعة تعرض ارتفاعات سطح البحر العالمية. توضح هذه المرئيات شذوذات ارتفاع سطح البحر، حيث يشير اللون الأحمر والبرتقالي إلى ارتفاعات أعلى في المحيطات مقارنة بالمتوسط ​​العالمي، بينما يمثل اللون الأزرق ارتفاعات أقل. لا تسلط هذه الاختلافات الضوء على تيارات المحيط مثل تيار الخليج أو تيار كوروشيو فحسب، بل تكشف أيضًا عن مناطق ذات مياه أكثر دفئًا نسبيًا، مثل الجزء الشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي أثناء أحداث النينيو.

لعبت الأداة الرئيسية الموجودة على متن SWOT، وهي مقياس التداخل الراداري Ka-band (KaRIn)، دورًا محوريًا في جمع هذه القياسات. مزودًا بهوائيين متباعدين مسافة 33 قدمًا، يرتد KaRIn نبضات الرادار من سطح الماء، ويلتقط بيانات دقيقة عن ارتفاع السطح أثناء دورانه حول الكرة الأرضية.

صرح باراج فازي، مدير مشروع SWOT في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا: "إن التفاصيل التي تقدمها SWOT حول مستويات سطح البحر حول العالم رائعة حقًا". "ستؤدي هذه البيانات إلى دفع أبحاثنا حول تأثيرات تغير المناخ إلى الأمام ومساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم في الاستعداد لعالم دافئ."

ومع استمرار SWOT في مرحلة عملياتها، فإنها ستستمر في جمع البيانات الهامة الضرورية للبحث وأغراض أخرى. ومن خلال التعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية CNES، ووكالة الفضاء الكندية، ووكالة الفضاء البريطانية، نجحت وكالة ناسا في إطلاق قمر صناعي رائع يساهم بشكل كبير في فهمنا للمسطحات المائية على الأرض واستجابتها لتغير المناخ.

أسئلة وأجوبة

ماذا تعني SWOT؟

يعنيSWOT المياه السطحية وتضاريس المحيطات.

ما هو الغرض من القمر الصناعي SWOT؟

يهدف القمر الصناعي SWOT إلى جمع بيانات شاملة عن ارتفاع كل المياه تقريبًا على سطح الأرض، مما يوفر رؤى لا مثيل لها حول محيطات وبحيرات وأنهار كوكبنا.

ماذا يمثل نظام الألوان في تصورات ارتفاع سطح البحر؟

في تصورات ارتفاع سطح البحر، يشير اللون الأحمر والبرتقالي إلى ارتفاعات المحيط أعلى من المتوسط ​​العالمي لارتفاع سطح البحر، بينما يمثل اللون الأزرق ارتفاعات أقل.

كيف يعمل جهاز مقياس التداخل الراداري Ka-band (KaRIn)؟

يقوم جهاز KaRIn الموجود على SWOT بإرجاع نبضات الرادار من سطح الماء، ويجمع قياسات دقيقة لارتفاع السطح أثناء دوران القمر الصناعي حول الكرة الأرضية.

من ساهم في إطلاق القمر الصناعي SWOT؟

يعد القمر الصناعي SWOT بمثابة جهد تعاوني بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية CNES ووكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء البريطانية.