حققت مهمة المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لناسا إنجازًا كبيرًا من خلال توليد الأكسجين بنجاح على سطح المريخ. اعتمدت المركبة على تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ (MOXIE) لتحويل الغلاف الجوي المريخي الغني بثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين قابل للتنفس. وهذا الاختراق له آثار كبيرة على البعثات المأهولة المستقبلية إلى الكوكب الأحمر.

تعمل MOXIE، وهي أداة صغيرة على متن المركبة الجوالة Perseverance، بشكل أساسي كمصنع تجريبي لإنتاج الأكسجين. وتستخدم عملية تسمى التحليل الكهربائي للأكسيد الصلب لفصل ذرات الأكسجين عن جزيئات ثاني أكسيد الكربون. يتم أخذ ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للمريخ، ومن ثم يتم إنشاء الأكسجين من خلال عملية ساخنة.

يعد التوليد الناجح للأكسجين على المريخ خطوة حاسمة نحو تأسيس وجود بشري مستدام على الكوكب. الأكسجين ليس حيويًا لرواد الفضاء للتنفس فحسب، ولكنه أيضًا عنصر مهم في الوقود الدافع للصواريخ. إن القدرة على إنتاج الأكسجين باستخدام الموارد المتاحة على المريخ تعني أن البعثات المستقبلية يمكن أن تعتمد بشكل أقل على الإمدادات من الأرض، مما يجعلها أكثر استقلالية وفعالية من حيث التكلفة.

ومع ذلك، تم تصميم MOXIE حاليًا فقط لإنتاج كميات صغيرة من الأكسجين كدليل على صحة المفهوم. وهو قادر على إنتاج حوالي 10 جرامات من الأكسجين في الساعة، وهو ما يعادل حوالي 10 دقائق من الأكسجين القابل للتنفس لرائد فضاء. إن توسيع نطاق التكنولوجيا لتلبية متطلبات الأكسجين للمهمة المأهولة سوف يتطلب المزيد من التطوير والتحسين.

إن العرض الناجح لقدرات MOXIE على المريخ يجعلنا نقترب خطوة أخرى من استكشاف الإنسان للكوكب الأحمر. لا يؤكد هذا الإنجاز التاريخي جدوى إنتاج الأكسجين على المريخ فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانيات لتجارب أخرى لاستخدام الموارد في الموقع والتي يمكن أن تدعم جهود الاستعمار المستقبلية.

مصادر:

- تقوم المركبة الفضائية المثابرة التابعة لناسا بتوليد الأكسجين على سطح المريخ. سي إن إن.