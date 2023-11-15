نيزك يضيء السماء فوق وندسور وديترويت

أضاء مشهد مذهل سماء الليل فوق وندسور، أونتاريو، وديترويت، ميشيغان، مساء الثلاثاء. انطلق نيزك عبر الأفق، وأسر المراقبين عبر أجزاء من أونتاريو وميشيغان وأوهايو. وأثار الحدث الرهبة والعجب حيث رسم سماء الشمال الغربي بعرض مبهر من الضوء.

وفقًا لجمعية النيزك الأمريكية، تم تلقي أكثر من 30 تقريرًا بخصوص الكرة النارية التي زينت السماء في حوالي الساعة 7:40 مساءً بالتوقيت المحلي، في 14 نوفمبر 2023. وقد اندهش الشهود من المشهد، وقاموا بتوثيق الظاهرة السماوية ليشاهدها الآخرون.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تم التقاطها بواسطة كاميرا الطقس الخاصة بـ Windsorite DOTca، رحلة النيزك الرائعة. وأظهرت اللقطات، التي تم تسجيلها من كاميرا تواجه الشمال في وسط مدينة وندسور، نيزكًا رائعًا باللون الأزرق والأخضر مع ذيل واسع يتسابق عبر المدينة. أذهل المتجول السماوي المتفرجين عندما اجتاز السماء في اتجاه شمالي غربي قبل أن يختفي عن الأنظار.

في حين أن مشهد الشهب المتدفقة عبر سماء الليل يوقظ شعورا بالفضول والعجب، فإن التفسير العلمي وراء مثل هذه الظواهر يوفر نظرة ثاقبة لعجائب كوننا. وتصف وكالة ناسا النيازك بأنها قطع من المواد الموجودة بين الكواكب التي تسقط عبر الغلاف الجوي للأرض، وتصبح متوهجة بسبب الاحتكاك. وعندما تندفع هذه الأجسام عبر الفضاء، يُشار إليها بالنيازك. بمجرد دخولها إلى غلافنا الجوي وتنطلق عبر السماء، تُعرف بالنيازك، مما يخلق مسارات متوهجة تأسر أعيننا وخيالنا.

إن عظمة الأحداث السماوية مثل زخات الشهب بمثابة تذكير باتساع الكون وجماله. إنها تلهمنا للتفكير في مكاننا في الكون وتغذي فضولنا حول الألغاز التي تكمن خارج كوكبنا الأصلي. أتمنى أن تكون رؤية النيزك الساحرة هذه بمثابة حافز لمزيد من الاستكشاف وتقدير العجائب التي تحيط بنا.

الأسئلة الشائعة

ما هو النيزك؟

النيزك هو جرم سماوي صغير يدخل الغلاف الجوي للأرض ويحترق، مما ينتج عنه مسارًا ساطعًا من الضوء أثناء انتقاله عبر السماء.

لماذا تتوهج الشهب؟

تتوهج النيازك بسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك بين النيزك والغلاف الجوي للأرض. تتسبب هذه الحرارة في توهج النيزك، مما يخلق المسار المضيء الذي نلاحظه.

هل النيازك خطرة؟

الشهب بشكل عام غير ضارة لأنها تتفكك وتحترق بالكامل في الغلاف الجوي للأرض. ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن للنيازك الأكبر حجمًا أن تنجو من دخول الغلاف الجوي وتصل إلى سطح الأرض، مما يسبب أضرارًا موضعية.