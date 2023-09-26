التقدم في أبحاث طول العمر

في السنوات الأخيرة، أحرز العلماء تقدما كبيرا في مجال طول العمر. لقد عمل الباحثون بلا كلل من أجل فهم عملية الشيخوخة وإيجاد طرق لإبطائها. يكتب جيفري كار، أحد كبار محرري العلوم والتكنولوجيا، عن هذا الموضوع منذ التسعينيات في مجلة الإيكونوميست.

يدور أحد التطورات الواعدة في أبحاث طول العمر حول دراسة التيلوميرات. التيلوميرات عبارة عن أغطية واقية في نهايات الكروموسومات والتي تقصر مع انقسام الخلايا. عندما تصبح التيلوميرات أقصر، تتقدم الخلايا في العمر وتموت في النهاية. ومع ذلك، اكتشف العلماء إنزيمات تسمى التيلوميراز يمكنها إعادة بناء التيلوميرات، مما قد يعكس عملية الشيخوخة. يحمل هذا الاكتشاف وعدًا هائلاً لإطالة عمر الإنسان.

مجال آخر من مجالات التركيز في أبحاث طول العمر هو تقييد السعرات الحرارية. أظهرت الدراسات أن تقليل تناول السعرات الحرارية دون سوء التغذية يمكن أن يزيد من متوسط ​​العمر. ويعتقد أن هذه الظاهرة مرتبطة بتنشيط السيرتوينز، وهي مجموعة من البروتينات المشاركة في تنظيم العمليات الخلوية. يستكشف الباحثون طرقًا للاستفادة من فوائد تقييد السعرات الحرارية دون الحاجة إلى تغييرات غذائية كبيرة.

علاوة على ذلك، سمحت التطورات في الهندسة الوراثية للعلماء بتحرير الحمض النووي للكائنات الحية وربما إزالة العوامل الوراثية التي تساهم في الشيخوخة. يمتلك العلاج الجيني القدرة ليس فقط على علاج الأمراض المرتبطة بالعمر، بل أيضًا على إبطاء عملية الشيخوخة نفسها. يعمل الباحثون على تطوير تقنيات آمنة وفعالة لتحرير الجينات لاستهداف جينات محددة مرتبطة بالشيخوخة.

في الختام، شهد مجال أبحاث طول العمر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. من تجديد التيلومير إلى استكشاف تقييد السعرات الحرارية والتحرير الجيني، يكشف العلماء أسرار الشيخوخة. في حين أنه لم يتم بعد اكتشاف حل عملي لإبطاء الشيخوخة تمامًا، فإن هذه التطورات توفر الأمل لحياة أكثر صحة وأطول في المستقبل.

مصادر:

– الإيكونوميست: جيفري كار عن أبحاث طول العمر.