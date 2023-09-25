صوت غريب: ناسا تكشف عن صوت ثقب أسود

أصدرت وكالة ناسا تسجيلًا صوتيًا يلتقط الصوت المؤلم للثقب الأسود. ويقدم التسجيل، المستمد من البيانات التي جمعها مرصد شاندرا للأشعة السينية، لمحة عن العالم الغامض والرائع لهذه الأجرام السماوية.

لطالما اهتم العلماء بالثقوب السوداء، وهي مناطق في الفضاء تتمتع بقوى جاذبية شديدة للغاية لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، الهروب منها. على الرغم من أنها غير مرئية للعين البشرية، إلا أنها يمكن أن تنبعث منها أشكال مختلفة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، بما في ذلك الأشعة السينية.

إن صوت الثقب الأسود، كما تم التقاطه في التسجيل، هو عبارة عن نغمة عميقة ومنخفضة النبرة. تم وصفه بأنه صوت غريب ومخيف، يذكرنا بالموسيقى التصويرية لفيلم خيال علمي. يرجع التردد المنخفض للصوت إلى حقيقة أن الثقوب السوداء عبارة عن أجسام ضخمة ومضغوطة للغاية، مما يسبب اهتزازات في الزمكان المحيط بها.

ويعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يوفر للعلماء طريقة جديدة لدراسة وفهم سلوك الثقوب السوداء. ومن خلال الاستماع إلى الأصوات التي تنبعث منها، يمكن لعلماء الفلك الحصول على نظرة ثاقبة لبنيتها وديناميكياتها وتفاعلاتها مع البيئة المحيطة بها. فهو يتيح لهم "سماع" الثقوب السوداء ودراسة خصائصها بطريقة مستحيلة.

أصبح التسجيل ممكنًا بفضل مرصد تشاندرا للأشعة السينية، المصمم خصيصًا لاكتشاف ودراسة الأشعة السينية من الفضاء. وهو أحد المراصد الكبرى التابعة لناسا، إلى جانب تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب سبيتزر الفضائي. ومن خلال تحليل انبعاثات الأشعة السينية الصادرة عن الثقوب السوداء، يستطيع علماء الفلك الكشف عن معلومات قيمة حول العمليات الفيزيائية التي تحدث بالقرب من هذه الأجسام الغامضة.

وفي الختام، فإن إصدار وكالة ناسا للتسجيل الصوتي للثقب الأسود يوفر نظرة فريدة وآسرة للعالم الخفي لهذه العمالقة الكونية. إنه يفتح إمكانيات جديدة لدراسة وفهم طبيعة الثقوب السوداء ويساهم في معرفتنا المتزايدة باستمرار عن الكون.

التعاريف:

– الثقب الأسود: منطقة في الفضاء تتمتع بقوى جاذبية شديدة للغاية ولا يمكن لأي شيء الهروب منها، ولا حتى الضوء.

– مرصد شاندرا للأشعة السينية: تلسكوب فضائي مصمم خصيصاً لكشف ودراسة الأشعة السينية القادمة من الفضاء.

– الأشعة السينية: شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي ذو طاقة أعلى وأطوال موجية أقصر من الضوء المرئي.

المصدر: CNN (لا توفر المقالة المصدر عنوان URL)