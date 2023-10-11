حلّق عبر Noctis Labyrinthus، متاهة الليل على المريخ

تقع Noctis Labyrinthus بين "جراند كانيون" المريخي الضخم (Valles Marineris) وأعلى البراكين في النظام الشمسي (منطقة Tharsis)، وهي عبارة عن نظام واسع من الوديان العميقة والمنحدرة الممتدة لمسافة 1,190 كيلومترًا تقريبًا. في الآونة الأخيرة، التقطت مركبة Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورًا مذهلة للجزء الشرقي من Noctis Labyrinthus باستخدام الكاميرا المجسمة عالية الدقة (HRSC).

وتكشف الصور عن منظر طبيعي خلاب لمناطق "الجرابين" المميزة، وهي مناطق من القشرة المريخية تراجعت بالنسبة إلى محيطها. تشكلت هذه المعالم نتيجة للنشاط البركاني المكثف في منطقة ثارسيس القريبة. تسببت البراكين في تقوس قشرة المريخ للأعلى، مما أدى إلى تمددها وضغطها التكتوني. ونتيجة لذلك، تضاءلت القشرة وتصدعت وانحسرت، مما أدى إلى تكوين نبات العنب.

يمكن أن يصل عرض الأخاديد والوديان المتقاطعة داخل Noctis Labyrinthus إلى 30 كيلومترًا وعمقها ستة كيلومترات. تمثل أعلى الهضاب المرئية في الصور مستوى السطح الأصلي قبل انهيار أجزاء من السطح. وفي مناطق مختلفة، يمكن رؤية الانهيارات الأرضية التي تغطي منحدرات وأرضيات الوديان، بينما تعرض المنحدرات الأخرى حقول كثبان كبيرة تشكلت بفعل الرياح المريخية التي تهب الرمال إلى أعلى وأسفل التلال.

تدور مركبة Mars Express حول المريخ منذ عام 2003، حيث تجري مجموعة واسعة من عمليات الرصد والدراسات لفهم سطح الكوكب والمعادن والغلاف الجوي والعمليات الجيولوجية. يوفر إصدار الصور الأخير هذا لمحة رائعة عن المناظر الطبيعية الجذابة لـ Noctis Labyrinthus. لرؤية المزيد من الصور والتحديثات من مهمة Mars Express وHRSC، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

هذا المقال مبني على المصدر التالي:

"فيديو: التحليق عبر "متاهة الليل" للمريخ باستخدام Mars Express" (Phys.org) تم استرجاعه في 11 أكتوبر 2023.