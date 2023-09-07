اكتشاف مستويات مثيرة للقلق من مقاومة المضادات الحيوية لدى جرحى الحرب في أوكرانيا

اكتشف الباحثون مستوى مثيرًا للقلق من مقاومة المضادات الحيوية في البكتيريا لدى مرضى جرحى الحرب في أوكرانيا. ووجدت الدراسة، التي أجرتها جامعة لوند في السويد بالتعاون مع علماء الأحياء الدقيقة الأوكرانيين، مستويات مقاومة غير مسبوقة، خاصة في بكتيريا كليبسيلا الرئوية. وقد أثار هذا الحاجة إلى الدعم الدولي لمعالجة هذا القلق الخطير.

وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت للأمراض المعدية، المقاومة البكتيرية لدى المرضى الذين أصيبوا في الحرب وعولجوا في المستشفيات. وكشفت النتائج أن العديد من المرضى لديهم بكتيريا ذات مستويات عالية من المقاومة بشكل ملحوظ. وأعرب البروفيسور كريستيان ريسبيك، خبير البكتيريا السريرية بجامعة لوند، عن دهشته من اكتشاف بكتيريا تتمتع بمثل هذه المستويات العالية من المقاومة. وشدد على خطورة الوضع وضرورة المساعدة في أوكرانيا.

لم تتسبب الحرب في معاناة إنسانية هائلة فحسب، بل أدت أيضًا إلى معركة ضد البكتيريا المقاومة. وساهمت العنابر المكتظة والبنية التحتية المدمرة في المستشفيات في إصابة المرضى بالعدوى أثناء علاجهم. وتم جمع عينات من 141 من ضحايا الحرب، بما في ذلك البالغين المصابين بجروح والرضع المصابين بالالتهاب الرئوي. وأظهرت النتائج أن العديد من البكتيريا سالبة الجرام أبدت مقاومة للمضادات الحيوية شائعة الاستخدام، بما في ذلك تلك التي لم تتوفر بعد في السوق. بالإضافة إلى ذلك، احتوى ما يقرب من 10% من العينات على بكتيريا مقاومة للكوليستين، حتى أنه يعتبر المضاد الحيوي "الملاذ الأخير".

أعرب كريستيان ريسبيك عن قلقه بشأن المقاومة التي تظهرها بكتيريا Klebsiella pneumoniae، والتي يمكن أن تسبب المرض حتى للأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة صحي. وأشار إلى أن مدى المقاومة التي لوحظت في هذه الدراسة يفوق أي شيء شوهد من قبل، حيث تم اختبار 6% من العينات التي تحتوي على بكتيريا مقاومة لجميع المضادات الحيوية. وشدد ريسبيك على أهمية مساعدة أوكرانيا في معالجة هذا الوضع المستمر لمنع انتشار البكتيريا المقاومة وحماية المنطقة الأوروبية بأكملها.

مرجع:

- "العدوى البكتيرية شديدة المقاومة للأدوية المتعددة في ضحايا الحرب في أوكرانيا، 2022" - أوسكار ليونجكويست، أولكسندر نازارشوك، جونار كالميتر، فيجيث أندروز، ثاليا كويثان، ليزا فاسرستروم، دميترو دميترييف، ناديا فومينا، فيرا بيبيك، إريكا ماتوشيك، وكريستيان ريسبيك – مجلة لانسيت للأمراض المعدية.