استعد لدش نيزك Orionids

ينتظر علماء الفلك الهواة في أونتاريو بفارغ الصبر ذروة زخات شهب الجباريات في نهاية هذا الأسبوع. ومع ما يصل إلى 20 نيزكًا في الساعة، بما في ذلك الكرات النارية الساطعة، فمن المقرر أن يكون حدثًا مذهلاً. وينتج الدش الشهابي عن حبيبات الغبار القادمة من مذنب هالي، ويمكن رؤيته سنويا في شهري أكتوبر ونوفمبر. ومع ذلك، فمن المتوقع هذا العام أن يصل إلى ذروته خلال ساعات الليل من 21 أكتوبر إلى 22 أكتوبر.

لإلقاء نظرة على زخات الشهب، يُنصح ببدء النظر حوالي الساعة 10:30 مساء يوم السبت، بمجرد أن تنقشع كوكبة أوريون في الأفق الشرقي. قد يعيق القمر الرؤية، ولكن إذا كنت على استعداد للبقاء مستيقظًا، فإن الانتظار حتى يغرب القمر حوالي الساعة 1:15 صباحًا من صباح يوم الأحد سيوفر ظروف رؤية أفضل.

على الرغم من أن زخات شهب الجباريات تعتبر متوسطة، إلا أنها لا تزال تعد بصور آسرة. يقترح غاري بويل، المعروف أيضًا باسم عالم الفلك في الفناء الخلفي، أنه قد تكون هناك بعض الكرات النارية اللامعة التي يمكن أن تكون مذهلة للغاية، حتى مع وجود القمر في السماء.

بالنسبة لأولئك المهتمين بالتقاط صور لزخات الشهب، يعد العثور على موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة أمرًا ضروريًا. سيؤدي إعداد كاميرا DSLR على حامل ثلاثي الأرجل مع تحرير الكابل واستخدام التعريض الضوئي لمدة 20 إلى 30 ثانية إلى زيادة فرص التقاط شيء ما في مجال رؤيتك.

بالإضافة إلى وابل الشهب، ستتاح لمراقبي النجوم أيضًا فرصة رؤية الكواكب زحل والمشتري والزهرة، بالإضافة إلى مجرة ​​درب التبانة الشتوية. يمكن أن يساعد استخدام تطبيق Sky Guide الخاص بمراقبة النجوم على iPhone في تأكيد ما تراه.

إذا كنت تستمتع بالطقس البارد، فإن تساقط شهب الجوزاء هو حدث آخر يجب أن تتطلع إليه. يشع من كوكبة الجوزاء، وسيبلغ ذروته مساء 14 إلى 15 ديسمبر. من المتوقع أن تكون زخات شهب الجوزاء أفضل من زخات الجباريات، حيث تحتوي على شهب أبطأ ولديها فرصة أكبر لإنتاج كرات نارية لامعة.

لمزيد من الموارد والمعلومات حول علم الفلك، قم بزيارة موقع غاري بويل، Wondersofastronomy.com. يدير بويل، المقيم في ساوث ماونتن، أونتاريو، حاليًا حملة تمويل جماعي لإنشاء مرصد جديد.

مصادر:

– Wondersofastronomy.com