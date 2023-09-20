الدور الفريد للخلايا الجذعية الفقرية في ورم خبيث في العمود الفقري

اكتشف الباحثون في كلية طب وايل كورنيل أن عظام العمود الفقري، التي تشكل العمود الفقري، مشتقة من نوع مميز من الخلايا الجذعية التي تعزز نقائل الورم. ومن خلال استخدام "عضويات" تشبه العظام تم إنشاؤها من الخلايا الجذعية الفقرية، حدد الباحثون بروتينًا يسمى MFGE8 يلعب دورًا مهمًا في ميل الأورام إلى الانتشار إلى العمود الفقري بدلاً من العظام الأخرى. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على اضطرابات العمود الفقري ويساعد في تفسير سبب انتشار الأورام الصلبة بشكل متكرر إلى العمود الفقري.

وتم عزل الخلايا الجذعية الهيكلية، التي تؤدي إلى تكوين العظام والغضاريف، من الفئران بناءً على علامات البروتين السطحية. وكشف تحليل النشاط الجيني أن الخلايا الجذعية الهيكلية من عظام مختلفة أظهرت أنماطا متميزة من التعبير الجيني. ثم حدد الباحثون مجموعة محددة من العلامات للخلايا الجذعية الفقرية وأكدوا دورها في تكوين عظام العمود الفقري من خلال المزيد من التجارب.

وتشير النظريات السابقة إلى أن تفضيل الأورام للانتشار إلى العمود الفقري، والمعروف باسم "الانتحاء الشوكي"، يرتبط بأنماط تدفق الدم. ومع ذلك، وجد الباحثون أدلة على أن الخلايا الجذعية الفقرية قد تكون مسؤولة عن هذه الظاهرة. حدث البذر الأولي للخلايا السرطانية النقيلية في الغالب في المناطق التي توجد بها الخلايا الجذعية الفقرية وخلايا ذريتها.

ولاحظ الفريق أن إزالة الخلايا الجذعية الفقرية قضت على الفرق في معدلات انتشار النقائل بين العمود الفقري والعظام الطويلة. واكتشفوا أيضًا أن بروتين MFGE8، وهو بروتين تفرزه الخلايا الجذعية الفقرية بكميات أعلى مقارنة بالخلايا الجذعية ذات العظام الطويلة، هو مساهم رئيسي في انتحاء العمود الفقري. وللتحقق من صحة هذه النتائج لدى البشر، عمل الباحثون مع باحثين في مستشفى الجراحة الخاصة لتحديد النظير البشري للخلايا الجذعية الفقارية لدى الفئران.

ويركز الباحثون الآن على إيجاد طرق لحجب MFGE8 لتقليل خطر انتشار ورم خبيث في العمود الفقري لدى مرضى السرطان. بالإضافة إلى ذلك، تهدف دراستهم للخصائص الفريدة للخلايا الجذعية الفقرية إلى تقديم نظرة ثاقبة لاضطرابات العمود الفقري.

المصدر: Nature، طب وايل كورنيل، مستشفى الجراحة الخاصة